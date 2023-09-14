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В России запустили продажи новой марки спортивной одежды Konda

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В России запустили продажи новой марки спортивной обуви. Кроссовки Konda продают эксклюзивно на «Мегамаркете» – цена за пару начинается от 6990 рублей. До конца 2025 года линейку бренда Konda планируют расширить до 3 тыс. наименований.

В России запустили продажи новой марки спортивной одежды Konda

В России стартовали продажи спортивной одежды нового бренда. Линейка товаров Konda представлены эксклюзивно на «Мегамаркете» (бывший «Сбермегамаркет»), сообщил представитель маркетплейса.

На данный момент ассортимент бренда представлен пятью парами мужских и женских кроссовок по цене от 6990 до 8990 рублей.

Создатели бренда уточнили, что название Konda вдохновлено рекой Конда в Ханты-Мансийском автономном округе. Разработкой бренда руководил категорийный директор спортивных товаров «Мегамаркета» Игорь Панфилов, который ранее занимался разработкой продуктов собственной торговой марки «Спортмастера». 

«Тренировочные модели призваны, прежде всего, обеспечивать стабильность и максимально возможную амортизацию – ключевые потребности для людей, занимающихся тренировками вне зависимости от уровня их подготовки», – отметил Панфилов. 

В текущем году в продажу поступят одежда для зимних видов спорта, тренажеры, аксессуары для фитнеса и товары для единоборств под брендом Konda. К концу 2025 года ассортимент Konda планируют расширить до 3 тыс. наименований.

Фото на обложке: lzf / Shutterstock

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