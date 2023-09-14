В России запустили продажи новой марки спортивной одежды Konda

В России запустили продажи новой марки спортивной обуви. Кроссовки Konda продают эксклюзивно на «Мегамаркете» – цена за пару начинается от 6990 рублей. До конца 2025 года линейку бренда Konda планируют расширить до 3 тыс. наименований.
В России стартовали продажи спортивной одежды нового бренда. Линейка товаров Konda представлены эксклюзивно на «Мегамаркете» (бывший «Сбермегамаркет»), сообщил представитель маркетплейса.
На данный момент ассортимент бренда представлен пятью парами мужских и женских кроссовок по цене от 6990 до 8990 рублей.
Создатели бренда уточнили, что название Konda вдохновлено рекой Конда в Ханты-Мансийском автономном округе. Разработкой бренда руководил категорийный директор спортивных товаров «Мегамаркета» Игорь Панфилов, который ранее занимался разработкой продуктов собственной торговой марки «Спортмастера».
«Тренировочные модели призваны, прежде всего, обеспечивать стабильность и максимально возможную амортизацию – ключевые потребности для людей, занимающихся тренировками вне зависимости от уровня их подготовки», – отметил Панфилов.
В текущем году в продажу поступят одежда для зимних видов спорта, тренажеры, аксессуары для фитнеса и товары для единоборств под брендом Konda. К концу 2025 года ассортимент Konda планируют расширить до 3 тыс. наименований.
Фото на обложке: lzf /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Автостраховщики назвали самые аварийные улицы Москвы
- 2 Как Web3-проекты меняют взаимодействие между болельщиками и спортсменами
- 3 Запустили FoodTech-проект и сервис автомойки для АЗС: финалисты StartupDrive — об итогах участия в акселераторе
- 4 Водитель, которого нет: почему беспилотник безопасней человека за рулем
- 5 Технопарк «Калибр» проведет дискуссию на тему «Векторы развития электротранспорта и водородных технологий в России»
ВОЗМОЖНОСТИ
14 сентября 2023
15 сентября 2023
15 сентября 2023