Импортные вина до 700 рублей могут исчезнуть с полок российских магазинов

Импортные вина до 700 рублей могут исчезнуть с полок российских магазинов. Это возможно из-за повышения акцизных ставок и импортных пошлин, считают в Simple Wine. На фоне подорожания зарубежных вин вырастут цены и на российские.

Президент Simple Wine Максим Каширин увидел риск исчезновения с полок российских магазинов импортных вин стоимостью до 700 рублей. Об этом он рассказал РБК. По словам Каширина, это может произойти из-за повышения акцизных ставок и импортных пошлин.

В июле 2023 года с 12,5% до 20% уже выросла ставка таможенных пошлин на вина стоимостью до 5 евро. Также, по словам эксперта, на конечную стоимость вин влияет инфляция в Европе, цена упаковки, транспортировки и электроэнергии.

Каширин отметил, что процесс «отмирания» доступного по цене ассортимента импортных вин начнется в 2024 году и закончится к началу 2025 года.

Вслед за повышением импортных пошлин на вино кратно увеличится акцизная ставка. С 1 мая 2024 года она будет увеличена с 34 рублей до 108 рублей за литр тихого вина, с 45 рублей до 141 рублей – за литр игристого вина.

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