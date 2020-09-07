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Открыта регистрация на серию конференций по информационной безопасности
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Евгения Хрисанфова
В рамках Road Show SearchInform в 23 городах России пройдут конференции «Три времени защиты информации», посвященные обнаружению утечек данных, борьбе с мошенничеством, расследованиям происшествий и другим темам. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.
Открыта регистрация на серию конференций по информационной безопасностиЕвгения Хрисанфова
Конференция подойдет IT-специалистам, сотрудникам отделов информационной безопасности и владельцам бизнеса.
Спикеры компании SearchInform обсудят следующие темы:
- тренды в сфере ИБ;
- информационная безопасность на удаленке;
- инструменты защиты;
- ретроспективные расследования инцидентов;
- управление рисками и другие.
Фото на обложке: Joyseulay / Shutterstock
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