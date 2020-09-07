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Открыта регистрация на серию конференций по информационной безопасности

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

В рамках Road Show SearchInform в 23 городах России пройдут конференции «Три времени защиты информации», посвященные обнаружению утечек данных, борьбе с мошенничеством, расследованиям происшествий и другим темам. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.

Открыта регистрация на серию конференций по информационной безопасности

Конференция подойдет IT-специалистам, сотрудникам отделов информационной безопасности и владельцам бизнеса.

Спикеры компании SearchInform обсудят следующие темы:

  • тренды в сфере ИБ;
  • информационная безопасность на удаленке;
  • инструменты защиты;
  • ретроспективные расследования инцидентов;
  • управление рисками и другие.
Мероприятия пройдут с 22 сентября по 19 ноября. Узнать подробности и зарегистрироваться для участия в своем городе можно на сайте.

Фото на обложке: Joyseulay / Shutterstock

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