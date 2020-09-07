В рамках Road Show SearchInform в 23 городах России пройдут конференции «Три времени защиты информации», посвященные обнаружению утечек данных, борьбе с мошенничеством, расследованиям происшествий и другим темам. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.

Открыта регистрация на серию конференций по информационной безопасности