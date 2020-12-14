Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

На онлайн-конференции MY.TECH.ED обсудят возможности образовательных технологий

Новости
Ирина Печерская
Ирина Печерская

Журналист

Ирина Печерская

15 декабря Технопарк Санкт-Петербурга проведет онлайн-конференцию MY.TECH.ED, на которой эксперты расскажут о возможностях образования будущего и презентуют проекты в сфере EdTech.

На онлайн-конференции MY.TECH.ED обсудят возможности образовательных технологий

Основные темы дискуссии:

  • «Online VS Offline» — почему online-формат лучше? Дешевле ли дистанционное обучение, и необходимо ли личное присутствие преподавателя?
  • «Образование XXII века» — как стать профессионалом в онлайн-обучении? Чего ждать от образования будущего? Как вывести свою разработку на рынок?
  • «Мне не нужен HR» — почему в современном мире не обойтись без HR? Как найти идеального кандидата? В чём суть профориентации?

Для участников конференции подготовили:

  • презентации инновационных решений в сфере EdTech;
  • зону делового общения;
  • акустический концерт группы Animal ДжаZ;
  • конкурсы и розыгрыши призов.

Мероприятие бесплатное. Регистрация на сайте

Фото на обложке: fizkes/shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

14 декабря 2020

RB.RU и Mastercard «заправят» бизнес на 100 тысяч рублей

17 декабря 2020

Конкурс «Серебряный возраст»

17 декабря 2020

Как запустить стартап — открытый практический курс для подростков

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма