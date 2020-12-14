15 декабря Технопарк Санкт-Петербурга проведет онлайн-конференцию MY.TECH.ED, на которой эксперты расскажут о возможностях образования будущего и презентуют проекты в сфере EdTech.

На онлайн-конференции MY.TECH.ED обсудят возможности образовательных технологий