На онлайн-конференции MY.TECH.ED обсудят возможности образовательных технологий

Ирина Печерская
15 декабря Технопарк Санкт-Петербурга проведет онлайн-конференцию MY.TECH.ED, на которой эксперты расскажут о возможностях образования будущего и презентуют проекты в сфере EdTech.
На онлайн-конференции MY.TECH.ED обсудят возможности образовательных технологийИрина Печерская
Основные темы дискуссии:
- «Online VS Offline» — почему online-формат лучше? Дешевле ли дистанционное обучение, и необходимо ли личное присутствие преподавателя?
- «Образование XXII века» — как стать профессионалом в онлайн-обучении? Чего ждать от образования будущего? Как вывести свою разработку на рынок?
- «Мне не нужен HR» — почему в современном мире не обойтись без HR? Как найти идеального кандидата? В чём суть профориентации?
Для участников конференции подготовили:
- презентации инновационных решений в сфере EdTech;
- зону делового общения;
- акустический концерт группы Animal ДжаZ;
- конкурсы и розыгрыши призов.
Мероприятие бесплатное. Регистрация на сайте.
Фото на обложке: fizkes/shutterstock.com
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