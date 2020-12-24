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Организаторы конференции Offzone проведут серию митапов по вопросам кибербезопасности

Новости
Ирина Печерская
Ирина Печерская

Журналист

Ирина Печерская

В рамках мероприятия, огранизованного компанией Bi.Zone, специалисты отрасли обсудят проблемы защищенности платежных сервисов, безопасную разработку приложений и уязвимости аппаратного уровня. Также будут доступны видеозаписи выступлений.

Организаторы конференции Offzone проведут серию митапов по вопросам кибербезопасности

Основные темы встреч:

  • Finance.Zone;
  • AppSec.Zone;
  • Hardware.Zone. 
Для многих самое важное в Offzone — это общение с единомышленниками. Встречи по темам Offzone позволят обмениваться информацией, сохранив атмосферу комьюнити и живые знакомства.
Евгений Волошин, директор блока экспертных сервисов Bi.Zone

Даты проведения митапов объявят после новогодних праздников.

Международная конференция по практической кибербезопасности Offzone должна была пройти 22 и 23 апреля 2020. В связи с ситуацией с COVID-19 мероприятие перенесли на 2021 год.

Фото на обложке: Gorodenkoff/shutterstock.com

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