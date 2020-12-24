Организаторы конференции Offzone проведут серию митапов по вопросам кибербезопасности

В рамках мероприятия, огранизованного компанией Bi.Zone, специалисты отрасли обсудят проблемы защищенности платежных сервисов, безопасную разработку приложений и уязвимости аппаратного уровня. Также будут доступны видеозаписи выступлений.

Основные темы встреч:

Finance.Zone;

AppSec.Zone;

Hardware.Zone.

Для многих самое важное в Offzone — это общение с единомышленниками. Встречи по темам Offzone позволят обмениваться информацией, сохранив атмосферу комьюнити и живые знакомства. Евгений Волошин, директор блока экспертных сервисов Bi.Zone

Даты проведения митапов объявят после новогодних праздников.

Международная конференция по практической кибербезопасности Offzone должна была пройти 22 и 23 апреля 2020. В связи с ситуацией с COVID-19 мероприятие перенесли на 2021 год.

Фото на обложке: Gorodenkoff/shutterstock.com