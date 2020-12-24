Организаторы конференции Offzone проведут серию митапов по вопросам кибербезопасности

Ирина Печерская
В рамках мероприятия, огранизованного компанией Bi.Zone, специалисты отрасли обсудят проблемы защищенности платежных сервисов, безопасную разработку приложений и уязвимости аппаратного уровня. Также будут доступны видеозаписи выступлений.
Организаторы конференции Offzone проведут серию митапов по вопросам кибербезопасностиИрина Печерская
Основные темы встреч:
- Finance.Zone;
- AppSec.Zone;
- Hardware.Zone.
Для многих самое важное в Offzone — это общение с единомышленниками. Встречи по темам Offzone позволят обмениваться информацией, сохранив атмосферу комьюнити и живые знакомства.
Даты проведения митапов объявят после новогодних праздников.
Международная конференция по практической кибербезопасности Offzone должна была пройти 22 и 23 апреля 2020. В связи с ситуацией с COVID-19 мероприятие перенесли на 2021 год.
Фото на обложке: Gorodenkoff/shutterstock.com
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