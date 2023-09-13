Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
Реклама

Лидеры индустрии обсудят ключевые вопросы развития столичного туризма на конференции 27 сентября

Новости
Денис Кумакшев
Денис Кумакшев

Редактор-аналитик

Денис Кумакшев

Конференция «Туризм Москвы» пройдет в Центре событий РБК во Всемирный день туризма. Представители московского туризма и смежных отраслей подведут итоги летнего сезона и обсудят новые возможности для создания более привлекательного образа города для туристов.

Лидеры индустрии обсудят ключевые вопросы развития столичного туризма на конференции 27 сентября

Мероприятие начнется с открытого интервью с председателем Комитета по туризму города Москвы Евгения Козлова и прямого диалога с представителями профильных департаментов правительства Москвы.

Отдельное внимание на конференции будет уделено понятию «туристический бренд». В этот день состоится презентация бренда Москвы, где специалисты подробно расскажут об образе столицы в глазах туристов и поделятся вариантами мерча, который будет интересен путешественникам.

В конце вечера гостей ждут лучшие кейсы в гастрономии и событийном туризме.

Мероприятие бесплатное. 

Для участия необходимо зарегистрироваться до 25 сентября.

Полная программа и приглашенные спикеры на портале «RUSSPASS Бизнес».

Фото на обложке: franz12/Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Москва гостеприимная
  2. 2 На каникулы — в Москву: как столичным туроператорам создавать и продвигать туры мечты
  3. 3 Как российские MICE-операторы справляются с новыми вызовами
  4. 4 Гиды «новой» волны: как сегодня понравиться аудитории и искать заказы на экскурсии
  5. 5 Как сохранить и увеличить лояльность клиентов без акций и скидок

ВОЗМОЖНОСТИ

14 сентября 2023

AI News Hack

15 сентября 2023

ПромТех 2.3

15 сентября 2023

«Рейтинг Рунета-2023»

Все ВОЗМОЖНОСТИ