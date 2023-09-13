Лидеры индустрии обсудят ключевые вопросы развития столичного туризма на конференции 27 сентября

Конференция «Туризм Москвы» пройдет в Центре событий РБК во Всемирный день туризма. Представители московского туризма и смежных отраслей подведут итоги летнего сезона и обсудят новые возможности для создания более привлекательного образа города для туристов.

Мероприятие начнется с открытого интервью с председателем Комитета по туризму города Москвы Евгения Козлова и прямого диалога с представителями профильных департаментов правительства Москвы.

Отдельное внимание на конференции будет уделено понятию «туристический бренд». В этот день состоится презентация бренда Москвы, где специалисты подробно расскажут об образе столицы в глазах туристов и поделятся вариантами мерча, который будет интересен путешественникам.

В конце вечера гостей ждут лучшие кейсы в гастрономии и событийном туризме.

Мероприятие бесплатное.

Для участия необходимо зарегистрироваться до 25 сентября.

Полная программа и приглашенные спикеры на портале «RUSSPASS Бизнес».