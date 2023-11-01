Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Товарные знаки «Сбера», «Калашникова» и RT конфисковали в Финляндии

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Финляндии конфисковали товарные знаки нескольких российских компаний. Речь идет о «Сбере», «Калашникове» и RT – они не смогут распоряжаться своими товарными знаками в стране. Их изъяли из патентного бюро из-за санкций, сообщает телеканал Yle.

Товарные знаки «Сбера», «Калашникова» и RT конфисковали в Финляндии

Финляндское управление по взысканию долгов конфисковало товарные знаки нескольких российских компаний, сообщил телеканал Yle.

Из патентного бюро изъяли знаки «Сбера», «Калашникова» и АНО «ТВ-Новости», учредителем которого является Russia Today. Теперь эти компании не смогут распоряжаться своими товарными знаками в Финляндии.

Yle уточнил, что знаки конфискованы из-за санкций Европейского союза, введенных в отношении этих компаний.

В RT сообщили «РИА Новости», что не получали уведомления о конфискации знаков. По данным компании, товарный знак RT все еще значится в Финляндии как защищенный.

Фото на обложке: Karavanov_Lev / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Почему ваша идея в России НИЧЕГО не стоит
  2. 2 Релокация в Финляндию: как российскому стартапу открыть компанию в Скандинавии и продавать по всему миру
  3. 3 Чему российским стартапам стоит поучиться у финских коллег? Впечатления редактора Rusbase от фестиваля *ship
  4. 4 «Финнам нужен просто хороший продукт и четкое предложение». Что мы поняли, запустив стартап в Хельсинки
  5. 5 Какие проекты ждут в Финляндии на фестивале *ship?
FinTech Map
Все игроки FinTech России на одной карте
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

01 ноября 2023

Sber Z

01 ноября 2023

Грант на приобретение оборудования и развитие деятельности

01 ноября 2023

SberStudent

Все ВОЗМОЖНОСТИ