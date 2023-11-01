Товарные знаки «Сбера», «Калашникова» и RT конфисковали в Финляндии

В Финляндии конфисковали товарные знаки нескольких российских компаний. Речь идет о «Сбере», «Калашникове» и RT – они не смогут распоряжаться своими товарными знаками в стране. Их изъяли из патентного бюро из-за санкций, сообщает телеканал Yle.
Финляндское управление по взысканию долгов конфисковало товарные знаки нескольких российских компаний, сообщил телеканал Yle.
Из патентного бюро изъяли знаки «Сбера», «Калашникова» и АНО «ТВ-Новости», учредителем которого является Russia Today. Теперь эти компании не смогут распоряжаться своими товарными знаками в Финляндии.
Yle уточнил, что знаки конфискованы из-за санкций Европейского союза, введенных в отношении этих компаний.
В RT сообщили «РИА Новости», что не получали уведомления о конфискации знаков. По данным компании, товарный знак RT все еще значится в Финляндии как защищенный.
Фото на обложке: Karavanov_Lev /
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