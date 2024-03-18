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В России планируют создать цифровую платформу для конфискованной криптовалюты

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В России планируют создать цифровую платформу для конфискованной криптовалюты. На данный момент ее изымают в основном на физических носителях, при этом законодательный статус криптовалюты в России пока не определен.

В России планируют создать цифровую платформу для конфискованной криптовалюты

В России может появиться платформа для хранения конфискованной в рамках уголовных дел криптовалюты. Об этом пишут «Известия». 

На данный момент конфискованная в рамках расследований криптовалюта изымается в основном на физических носителях. В случае появления цифровой платформы средства будут поступать на нее.

По данным издания, с инициативой создания платформы выступил Минфин. При этом именно Минфину поручено проработать вопрос о создании платформы. Первые сведения о проделанной работе должны стать известны до 1 октября 2024 года.

Законодательный статус криптовалюты в России пока не определен, но ее изымают как имущество по результатам судебных решений.

Фото на обложке: Andy.LIU / Shutterstock

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