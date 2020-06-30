Половина сотрудников во время самоизоляции конфликтовала с руководителями

43% российских сотрудников в последние месяцы вступали в частые конфликты с начальством и коллегам. 19% руководителей тоже стали чаще ругаться с подчиненными. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на опрос разработчика ПО для совместной работы и CRM-систем «Мегаплан».

Компания провела опрос в июне. В нем приняли участие 1743 владельца, руководителя и специалиста российских компаний.

Большинство респондентов (56,4%) говорили, что периодически сталкивались с грубым обращением на работе и до пандемии: 41,2% жаловались на хамство руководителей, 15,2% — на грубое отношение со стороны коллег. Однако пандемия и режим самоизоляции усилили конфликты.

По словам гендиректора «Мегаплана» Сергея Козлова, самая частая причина конфликтов во время самоизоляции — срыв сроков или снижение эффективности сотрудников. На удаленке такие конфликты участились из-за непрозрачности бизнес-процессов, отсутствия обратной связи со стороны руководства и неправильной постановки задач.

58% опрошенных старались решать конфликты мирным путем. 48% опрошенных готовы примириться с руководителем, если он извинится в присутствии коллектива. 45% могут терпеть грубое отношение со стороны руководства, если им повысят в два раза зарплату, а 24% готовы закрыть глаза на крики руководителя, если им будут доплачивать «за вредность».

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