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35% работодателей в России поддерживают конкуренцию среди сотрудников

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

35% российских компаний поощряют конкуренцию среди своих сотрудников. Большинство из них используют материальные способы мотивации: премии, повышение по карьерной лестнице, дополнительные выходные. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», с результатами ознакомился RB.RU.

35% работодателей в России поддерживают конкуренцию среди сотрудников
  1. Новости
Автор: Карина Пардаева

По данным аналитиков, малый и микробизнес чаще поддерживают конкуренцию в коллективе, чем крупный и средний. 77% респондентов уверены, что таким образом в коллективе повышается производительность.

78% опрошенных предлагают премии, прибавки к зарплате за успешную «борьбу» с коллегами, 39% — повышение, 33% — словесную похвалу или размещение на доске почета, 28% поощряют сотрудников подарками, а 17% — выходными днями.

При этом в 17% компаний из-за конкуренции сотрудники увольняются, так как не выдерживают стрессовой ситуации. Ухудшаются отношения в коллективе у 11% организаций.

В исследовании приняли участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов России.

Фото на обложке: Unsplash

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