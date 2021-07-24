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Один из главных конкурентов Tesla привлек еще 2.5 млрд долларов от Amazon, Ford и других инвесторов

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Производитель электромобилей Rivian в очередном раунде финансирования привлек $2.5 млрд. Общий объем инвестиций в компанию преодолел отметку в $10 млрд, хотя она до сих пор не выпустила ни одного серийного электрокара.

Один из главных конкурентов Tesla привлек еще 2.5 млрд долларов от Amazon, Ford и других инвесторов

Rivian – один из главных конкурентов Tesla – получила $2.5 млрд от The Climate Pledge Fund (венчурный фонд Amazon), Ford, D1 Capital Partners и холдинга T. Rowe Price, сообщает The Verge. Уточняется, что у всех этих инвесторов уже есть доля в Rivian (Amazon владеет 10% компании).

Rivian Automotive была создана в 2009 году Ар-Джеем Скаринджем. Сейчас компания готовит к выпуску фургоны доставки для Amazon, электропикап R1T, внедорожник R1S и разрабатывает электромобиль для Ford. Производство первых трех должно было запуститься еще в 2020 году, но его отложили из-за пандемии на этот июнь, потом – на июль, а теперь Rivian перенесла его на сентябрь.

Новые инвестиции нужны на строительство второй фабрики (для производства электродвигателей). У Rivian уже есть завод в Иллинойсе, где разместится еще один – пока не известно. В строительстве заинтересованы сразу несколько штатов, ведь сейчас у Rivia примерно 7 тыс. сотрудников, и новая фабрика обеспечит как минимум несколько тысяч рабочих мест.

Недавно Tesla, компания Илона Маска. которая также разрабатывает и производит электромобили, подала на Rivian в суд из-за подозрений в промышленном шпионаже. Впрочем, задержки выпуска электрокаров, судебные разбирательства и траты на второй завод пока не мешают планам Rivian выйти на IPO в сентября с оценкой в $70 млрд долларов.

Фото: Rivian

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