Стартовал прием заявок на участие в конкурсе киберспортивных стартапов Game Innovators

Начался прием заявок на участие в конкурсе Game Innovators . Он проводится Московским инновационным кластером для киберспортивных стартапов. Об этом Rusbase рассказали в столичном Департаменте предпринимательства и инновационного развития.

В финал конкурса пройдут 20 команд, которые были выбраны экспертами. Стартапы презентуют свои проекты потенциальным байерам и инвесторам. Они смогут рассчитывать на помощь в масштабировании бизнеса, образовательную и консультационную поддержку.

Кто может участвовать в конкурсе:

Околоигровые и eSports стартапы, работающие в сегментах B2B и B2C (получат менторство, помощь в поиске партнеров, выходе на рынок США/Европы/Китая и привлечении инвестиций);

Команды разработчиков с прототипом игры (получат помощь в структуризации в студию, поиске сотрудников и издателя, теоретическую базу);

Gamedev-студии с портфелем своих игр (смогут рассчитывать на помощь в поиске инвестиций, издателя и потенциальных команд для поглощения, также получат образовательный контент от практиков).

Участвовать могут физические лица старше 16 лет и компании, которые были одобрены экспертной группой. В числе экспертов представители компаний «Билайн», Mail.Ru Group, Wargaming, Carpice и других.

Заявки принимаются с 8 по 30 октября. 5 ноября стартует программа по развитию отобранных проектов. 8 декабря состоится финал конкурса.

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