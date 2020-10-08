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Стартовал прием заявок на участие в конкурсе киберспортивных стартапов Game Innovators

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Начался прием заявок на участие в конкурсе Game Innovators. Он проводится Московским инновационным кластером для киберспортивных стартапов. Об этом Rusbase рассказали в столичном Департаменте предпринимательства и инновационного развития.

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе киберспортивных стартапов Game Innovators

В финал конкурса пройдут 20 команд, которые были выбраны экспертами. Стартапы презентуют свои проекты потенциальным байерам и инвесторам. Они смогут рассчитывать на помощь в масштабировании бизнеса, образовательную и консультационную поддержку.

Кто может участвовать в конкурсе:

  • Околоигровые и eSports стартапы, работающие в сегментах B2B и B2C (получат менторство, помощь в поиске партнеров, выходе на рынок США/Европы/Китая и привлечении инвестиций);
  • Команды разработчиков с прототипом игры (получат помощь в структуризации в студию, поиске сотрудников и издателя, теоретическую базу);
  • Gamedev-студии с портфелем своих игр (смогут рассчитывать на помощь в поиске инвестиций, издателя и потенциальных команд для поглощения, также получат образовательный контент от практиков).

Участвовать могут физические лица старше 16 лет и компании, которые были одобрены экспертной группой. В числе экспертов представители компаний «Билайн», Mail.Ru Group, Wargaming, Carpice и других.

Заявки принимаются с 8 по 30 октября. 5 ноября стартует программа по развитию отобранных проектов. 8 декабря состоится финал конкурса.

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock

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