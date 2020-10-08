Стартовал прием заявок на участие в конкурсе киберспортивных стартапов Game Innovators
Начался прием заявок на участие в конкурсе Game Innovators. Он проводится Московским инновационным кластером для киберспортивных стартапов. Об этом Rusbase рассказали в столичном Департаменте предпринимательства и инновационного развития.
В финал конкурса пройдут 20 команд, которые были выбраны экспертами. Стартапы презентуют свои проекты потенциальным байерам и инвесторам. Они смогут рассчитывать на помощь в масштабировании бизнеса, образовательную и консультационную поддержку.
Кто может участвовать в конкурсе:
- Околоигровые и eSports стартапы, работающие в сегментах B2B и B2C (получат менторство, помощь в поиске партнеров, выходе на рынок США/Европы/Китая и привлечении инвестиций);
- Команды разработчиков с прототипом игры (получат помощь в структуризации в студию, поиске сотрудников и издателя, теоретическую базу);
- Gamedev-студии с портфелем своих игр (смогут рассчитывать на помощь в поиске инвестиций, издателя и потенциальных команд для поглощения, также получат образовательный контент от практиков).
Участвовать могут физические лица старше 16 лет и компании, которые были одобрены экспертной группой. В числе экспертов представители компаний «Билайн», Mail.Ru Group, Wargaming, Carpice и других.
Заявки принимаются с 8 по 30 октября. 5 ноября стартует программа по развитию отобранных проектов. 8 декабря состоится финал конкурса.
Фото: Gorodenkoff / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Рассылка Rusbase Chance
Про другие виды рассылок можно узнать в разделе ПОДПИСКА