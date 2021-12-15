Идет прием заявок на международный конкурс предпринимательства стран БРИКС

Инновационный центр БРИКС при поддержке «Трансфонг Венчурс» — платформа для создания венчурных проектов в Китае — приглашает технологические компании принять участие в онлайн-конкурсе. Призовой фонд — $26 тысяч.
Принять участие в конкурсе могут технологические компании всех стадий развития, отвечающие следующим требованиям:
- члены команды должны быть из Бразилии, России, Индии, Южной Африки;
- члены команды — граждане Китая, которые учились или работали в Бразилии, России, Индии, Южной Африке;
- компания должна быть зарегистрирована в Бразилии, России, Индии, Южной Африке.
Компании, которые выйдут в финальный раунд конкурса, получат возможность подать заявку на грант правительства Китая (Сямэнь). Он предполагает финансовую поддержку компании при переносе бизнеса в Сямэнь и ввозе товара на рынок Китая.
Подать заявку можно до 24 декабря. Более подробная информация и регистрация — на сайте. Организатор — «Трансфонг Венчурс» при партнерстве и поддержке ФРИИ.
Фото на обложке: HelloRF Zcool /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 РЭЦ запустил маркетплейс профессиональных услуг для экспортеров
- 2 Пани для ИТ-стартапов: куда пойти стартапу в Польше
- 3 Планируете продавать за рубеж? Вот как быстро найти подходящий маркетплейс для экспорта
- 4 6 шагов к ровному запуску бизнеса в Америке — с чего начать
- 5 Запуск онлайн-уроков для детей в США — что для этого нужно
ВОЗМОЖНОСТИ
15 декабря 2021
15 декабря 2021
15 декабря 2021