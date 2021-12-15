Идет прием заявок на международный конкурс предпринимательства стран БРИКС

Инновационный центр БРИКС при поддержке «Трансфонг Венчурс» — платформа для создания венчурных проектов в Китае — приглашает технологические компании принять участие в онлайн-конкурсе. Призовой фонд — $26 тысяч.

Принять участие в конкурсе могут технологические компании всех стадий развития, отвечающие следующим требованиям:

члены команды должны быть из Бразилии, России, Индии, Южной Африки;

члены команды — граждане Китая, которые учились или работали в Бразилии, России, Индии, Южной Африке;

компания должна быть зарегистрирована в Бразилии, России, Индии, Южной Африке.

Компании, которые выйдут в финальный раунд конкурса, получат возможность подать заявку на грант правительства Китая (Сямэнь). Он предполагает финансовую поддержку компании при переносе бизнеса в Сямэнь и ввозе товара на рынок Китая.

Подать заявку можно до 24 декабря. Более подробная информация и регистрация — на сайте. Организатор — «Трансфонг Венчурс» при партнерстве и поддержке ФРИИ.