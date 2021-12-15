Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

Идет прием заявок на международный конкурс предпринимательства стран БРИКС

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Инновационный центр БРИКС при поддержке «Трансфонг Венчурс» — платформа для создания венчурных проектов в Китае — приглашает технологические компании принять участие в онлайн-конкурсе. Призовой фонд — $26 тысяч.

Идет прием заявок на международный конкурс предпринимательства стран БРИКС

Тест: привлечёт ли твой стартап финансирование?

Принять участие в конкурсе могут технологические компании всех стадий развития, отвечающие следующим требованиям:

  • члены команды должны быть из Бразилии, России, Индии, Южной Африки;
  • члены команды — граждане Китая, которые учились или работали в Бразилии, России, Индии, Южной Африке;
  • компания должна быть зарегистрирована в Бразилии, России, Индии, Южной Африке.

Компании, которые выйдут в финальный раунд конкурса, получат возможность подать заявку на грант правительства Китая (Сямэнь). Он предполагает финансовую поддержку компании при переносе бизнеса в Сямэнь и ввозе товара на рынок Китая.

Подать заявку можно до 24 декабря. Более подробная информация и регистрация — на сайте. Организатор — «Трансфонг Венчурс» при партнерстве и поддержке ФРИИ.    

Фото на обложке: HelloRF Zcool / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 РЭЦ запустил маркетплейс профессиональных услуг для экспортеров
  2. 2 Пани для ИТ-стартапов: куда пойти стартапу в Польше
  3. 3 Планируете продавать за рубеж? Вот как быстро найти подходящий маркетплейс для экспорта
  4. 4 6 шагов к ровному запуску бизнеса в Америке — с чего начать
  5. 5 Запуск онлайн-уроков для детей в США — что для этого нужно
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

15 декабря 2021

Future Food Акселератор

15 декабря 2021

Диаграм — конкурс по визуализации данных

15 декабря 2021

Javathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ