Сообщество «PRO Женщин» принимает заявки на конкурс PRO WOMEN AWARD

Организаторы конкурса — международное сообщество «PRO Женщин», которое призвано поддерживать женский бизнес. Победительницы PRO WOMEN AWARD получат возможность развивать свой проект с ментором, сертификаты на онлайн-обучение и информационную поддержку в медиа.

В конкурсе могут участвовать проекты любой направленности: коммерческой, благотворительной и образовательной.

Заявку необходимо подать до 10 февраля 2021. Для этого организаторы конкурса просят записать видео-визитку и за минуту рассказать:

как называется проект;

в чём его суть, уникальность, бизнес-потенциал или социальная значимость;

где он реализуется;

о его целях и результатах.

Победительница прошлого года — основатель сибирской фабрики деревянных изделий «Мирабилис» Елена Аксютина, благодаря поддержке сообщества, прошла акселерационную программу Impact Hub Moscow, по итогам которой запустила ещё один социальный бизнес на базе своей фабрики и получила грант на его развитие.

Сообщество «PRO Женщин» объединяет 15 тыс. женщин и 850 локальных городских групп взаимной поддержки в России и за рубежом. Его участницы регулярно собираются вместе, чтобы работать над личными целями и проектами по методологии сообщества и поддерживать друг друга.

Фото на обложке: GaudiLab/shutterstock.com