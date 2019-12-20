Стартовал конкурс технологичных решений в сфере ритейла

18 декабря начались соревнования Retail Hero, где команды разработчиков создадут продукты для X5 Retail Group. Они продлятся до 9 февраля 2020 года ― еще можно принять участие. Победители разделят 1 600 000 рублей.

Всего есть три задачи:



«Каким клиентам нужно отправить СМС?». Команды должны придумать алгоритм, помогающий отправлять СМС-сообщения только тем клиентам, которые без этого не совершили бы покупку. Призовой фонд ― 400 000 рублей. Подробнее о задаче и критериях оценки на сайте. «Какие товары клиент вероятно купит в следующий раз?». Нужно создать рекомендательную систему, которая по информации о клиенте определит, что он будет покупать в следующий раз. Призовой фонд ― 800 000 рублей. Подробности можно узнать на странице состязания. «Как расставить товары по полкам?». В задачу входит создать алгоритм, который определит наиболее выгодное расположение товаров на полке. Призовой фонд ― 400 000 рублей. Детали смотрите на сайте задания.

Участники могут решать любое количество задач и присоединяться к разным командам для каждой из них. Команды должны состоять максимум из четырех человек.

Кроме того, 15 февраля в Москве пройдет бесплатная конференция для участников, посвященная Data Science и Machine Learning в сфере ритейла.



Подать заявку и ознакомиться со всеми условиями можно на сайте конкурса Retail Hero.

Фото на обложке: NeONBRAND/Unsplash