Владелец брендов Durex и Vanish запустил конкурс для стартапов
Британская компания Reckitt Benckiser (RB) объявила конкурс для стартапов. Победители смогут поработать с компанией или получить от нее инвестиции. Об этом рассказал в Facebook руководитель Eurasia Development Андрей Прохорович.
Reckitt Benckiser производит товары для дома, здоровья и личной гигиены. Компания владеет брендами Durex, Nurofen, Strepsils, Calgon, Vanish и другими. Eurasia Development — партнер конкурса в России и СНГ.
Заявки принимаются в трех категориях:
- решения для терапии без лекарств;
- sextech-проекты;
- производство нетоксичных товаров для дома.
Главный критерий отбора — инновационность технологии, рассказал Rusbase Прохорович. Важны также особенности проекта, подача, команда.
«Даже если у стартапа есть только прототип продукта, RB может проинвестировать в проект финансы и другие собственные ресурсы», — отметил Прохорович.
Победители получат возможность сотрудничества с Reckitt Benckiser. Есть несколько вариантов:
- производство товаров в партнерстве с RB;
- совместный проект с RB. Компания предоставит финансирование, оборудование и экспертизу;
- привлечение инвестиций или слияние с компанией.
«Объем инвестиций может составлять миллионы долларов и больше — если проект достойный, и остальные условия удовлетворяют все стороны», — добавил Прохорович.
Также победители каждого трека получат по 60 тысяч юаней (около $8,5 тысяч).
Онлайн-заявки принимаются до 3 апреля, финал конкурса пройдет в конце апреля в Шанхае. Подать заявку можно на сайте конкурса.Фото: 4 PM production / Shutterstock
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