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Владелец брендов Durex и Vanish запустил конкурс для стартапов

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Британская компания Reckitt Benckiser (RB) объявила конкурс для стартапов. Победители смогут поработать с компанией или получить от нее инвестиции. Об этом рассказал в Facebook руководитель Eurasia Development Андрей Прохорович.

Владелец брендов Durex и Vanish запустил конкурс для стартапов

Reckitt Benckiser производит товары для дома, здоровья и личной гигиены. Компания владеет брендами Durex, Nurofen, Strepsils, Calgon, Vanish и другими. Eurasia Development — партнер конкурса в России и СНГ. 

Заявки принимаются в трех категориях: 

  1. решения для терапии без лекарств;
  2. sextech-проекты;
  3. производство нетоксичных товаров для дома. 

Главный критерий отбора — инновационность технологии, рассказал Rusbase Прохорович. Важны также особенности проекта, подача, команда. 

«Даже если у стартапа есть только прототип продукта, RB может проинвестировать в проект финансы и другие собственные ресурсы», — отметил Прохорович. 

Победители получат возможность сотрудничества с Reckitt Benckiser. Есть несколько вариантов: 

  • производство товаров в партнерстве с RB;
  • совместный проект с RB. Компания предоставит финансирование, оборудование и экспертизу;
  • привлечение инвестиций или слияние с компанией. 

«Объем инвестиций может составлять миллионы долларов и больше — если проект достойный, и остальные условия удовлетворяют все стороны», — добавил Прохорович.

Также победители каждого трека получат по 60 тысяч юаней (около $8,5 тысяч). 

Онлайн-заявки принимаются до 3 апреля, финал конкурса пройдет в конце апреля в Шанхае. Подать заявку можно на сайте конкурса

Фото: 4 PM production / Shutterstock

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