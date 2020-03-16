Владелец брендов Durex и Vanish запустил конкурс для стартапов

Британская компания Reckitt Benckiser (RB) объявила конкурс для стартапов. Победители смогут поработать с компанией или получить от нее инвестиции. Об этом рассказал в Facebook руководитель Eurasia Development Андрей Прохорович.

Reckitt Benckiser производит товары для дома, здоровья и личной гигиены. Компания владеет брендами Durex, Nurofen, Strepsils, Calgon, Vanish и другими. Eurasia Development — партнер конкурса в России и СНГ.

Заявки принимаются в трех категориях:

решения для терапии без лекарств; sextech-проекты; производство нетоксичных товаров для дома.

Главный критерий отбора — инновационность технологии, рассказал Rusbase Прохорович. Важны также особенности проекта, подача, команда.

«Даже если у стартапа есть только прототип продукта, RB может проинвестировать в проект финансы и другие собственные ресурсы», — отметил Прохорович.

Победители получат возможность сотрудничества с Reckitt Benckiser. Есть несколько вариантов:

производство товаров в партнерстве с RB;

совместный проект с RB. Компания предоставит финансирование, оборудование и экспертизу;

привлечение инвестиций или слияние с компанией.

«Объем инвестиций может составлять миллионы долларов и больше — если проект достойный, и остальные условия удовлетворяют все стороны», — добавил Прохорович.

Также победители каждого трека получат по 60 тысяч юаней (около $8,5 тысяч).

Онлайн-заявки принимаются до 3 апреля, финал конкурса пройдет в конце апреля в Шанхае. Подать заявку можно на сайте конкурса.