Codenrock проведет онлайн-конкурс для тестировщиков
Codenrock приглашает тестировщиков принять участие в онлайн-конкурсе Codenrock Testing Weekend. Также в рамках мероприятия пройдут митапы от «Общества анонимных тестировщиков» и QA Sisters. Заявку можно подать до 13 октября.
Желающие принять участие в конкурсе должны пройти отборочный этап — десятиминутный тест. 16-18 октября состоится финальный раунд, во время которого участники решат одну или несколько задач из трех треков:
- функциональное тестирование;
- тестирование на удобство пользования;
- автоматизированное тестирование.
Решения оценят пользователи и жюри из создателей платформы и специалистов по тестированию, в которое войдут:
- Михаил Трофимов, COO Codenrock;
- Никита Хорев, CTO Codenrock;
- Анастасия Заречнева, инженер по тестированию рекламных технологий, преподавательница, организатор QA sisters, делегат Women in Tech по Санкт-Петербургу;
- Сергей Малышев, automation QA-engineer в Сбербанке, работал в IVI и компании «Тинькофф Страхование».
Также во время финала пройдут митапы от «Общества анонимных тестировщиков» и QA Sisters. Присоединиться могут как участники конкурса, так и все, кто хочет больше узнать о тестировании.
Подробности и регистрация доступны на сайте.
Фото на обложке: SFIO CRACHO / Shutterstock
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