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Codenrock проведет онлайн-конкурс для тестировщиков

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Codenrock приглашает тестировщиков принять участие в онлайн-конкурсе Codenrock Testing Weekend. Также в рамках мероприятия пройдут митапы от «Общества анонимных тестировщиков» и QA Sisters. Заявку можно подать до 13 октября.

Codenrock проведет онлайн-конкурс для тестировщиков

Желающие принять участие в конкурсе должны пройти отборочный этап — десятиминутный тест. 16-18 октября состоится финальный раунд, во время которого участники решат одну или несколько задач из трех треков:

  • функциональное тестирование;
  • тестирование на удобство пользования;
  • автоматизированное тестирование.

Решения оценят пользователи и жюри из создателей платформы и специалистов по тестированию, в которое войдут:

  • Михаил Трофимов, COO Codenrock;
  • Никита Хорев, CTO Codenrock;
  • Анастасия Заречнева, инженер по тестированию рекламных технологий, преподавательница, организатор QA sisters, делегат Women in Tech по Санкт-Петербургу;
  • Сергей Малышев, automation QA-engineer в Сбербанке, работал в IVI и компании «Тинькофф Страхование».

Также во время финала пройдут митапы от «Общества анонимных тестировщиков» и QA Sisters. Присоединиться могут как участники конкурса, так и все, кто хочет больше узнать о тестировании.

Подробности и регистрация доступны на сайте.

Фото на обложке: SFIO CRACHO / Shutterstock

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