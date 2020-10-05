Codenrock проведет онлайн-конкурс для тестировщиков

Codenrock приглашает тестировщиков принять участие в онлайн-конкурсе Codenrock Testing Weekend. Также в рамках мероприятия пройдут митапы от «Общества анонимных тестировщиков» и QA Sisters. Заявку можно подать до 13 октября.

Желающие принять участие в конкурсе должны пройти отборочный этап — десятиминутный тест. 16-18 октября состоится финальный раунд, во время которого участники решат одну или несколько задач из трех треков:



функциональное тестирование;

тестирование на удобство пользования;

автоматизированное тестирование.

Решения оценят пользователи и жюри из создателей платформы и специалистов по тестированию, в которое войдут:

Михаил Трофимов , COO Codenrock;

, COO Codenrock; Никита Хорев , CTO Codenrock;

, CTO Codenrock; Анастасия Заречнева , инженер по тестированию рекламных технологий, преподавательница, организатор QA sisters, делегат Women in Tech по Санкт-Петербургу;

, инженер по тестированию рекламных технологий, преподавательница, организатор QA sisters, делегат Women in Tech по Санкт-Петербургу; Сергей Малышев, automation QA-engineer в Сбербанке, работал в IVI и компании «Тинькофф Страхование».

Также во время финала пройдут митапы от «Общества анонимных тестировщиков» и QA Sisters. Присоединиться могут как участники конкурса, так и все, кто хочет больше узнать о тестировании.

Подробности и регистрация доступны на сайте.



Фото на обложке: SFIO CRACHO / Shutterstock