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Ecwid разработала бесплатный конструктор интернет-магазинов для кафе и ресторанов

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

IT-компания Ecwid разработала сервис, который позволит кафе и ресторанам создать интернет-магазин или онлайн-витрину. До конца года решение будет бесплатным. Об этом Rusbase рассказали представители компании. 

Ecwid разработала бесплатный конструктор интернет-магазинов для кафе и ресторанов

На разработку сервиса Ecwid выделила 5 млн рублей. Решение можно интегрировать с сайтом ресторана: создать лэндинг с меню или добавить каталог блюд с функцией онлайн-заказа. Можно настроить режим самовывоза с указанием даты и времени. 

«Мы хотим, чтобы рестораны и кафе освоились в электронной коммерции. Наше решение подходит всем заведениям, которые не хотят сотрудничать с агрегаторами, а намерены организовать собственный прием заказов и доставку», — отметил основатель Ecwid Руслан Фазлыев. 

Сервис используют 60 кафе и ресторанов Москвы, Ульяновска, Казани, Екатеринбурга и других городов России. По оценке Ecwid, беслпатный конструктор онлайн-магазинов поможет заведениям сэкономить до 48 тысяч рублей в год.

Фото: Yuriy Golub / Shutterstock

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