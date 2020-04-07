Ecwid разработала бесплатный конструктор интернет-магазинов для кафе и ресторанов
IT-компания Ecwid разработала сервис, который позволит кафе и ресторанам создать интернет-магазин или онлайн-витрину. До конца года решение будет бесплатным. Об этом Rusbase рассказали представители компании.
На разработку сервиса Ecwid выделила 5 млн рублей. Решение можно интегрировать с сайтом ресторана: создать лэндинг с меню или добавить каталог блюд с функцией онлайн-заказа. Можно настроить режим самовывоза с указанием даты и времени.
«Мы хотим, чтобы рестораны и кафе освоились в электронной коммерции. Наше решение подходит всем заведениям, которые не хотят сотрудничать с агрегаторами, а намерены организовать собственный прием заказов и доставку», — отметил основатель Ecwid Руслан Фазлыев.
Сервис используют 60 кафе и ресторанов Москвы, Ульяновска, Казани, Екатеринбурга и других городов России. По оценке Ecwid, беслпатный конструктор онлайн-магазинов поможет заведениям сэкономить до 48 тысяч рублей в год.
Фото: Yuriy Golub / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter