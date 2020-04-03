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Экс-директор Qiwi Venture запустила бесплатные экспресс-консультации для бизнеса

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Экс-директор Qiwi Venture Ольга Туржанская запустила бесплатные экспресс-консультации для предпринимателей. Об этом Туржанская рассказала Rusbase.

Экс-директор Qiwi Venture запустила бесплатные экспресс-консультации для бизнеса

Консультации будут проходить в формате онлайн-звонка. Продолжительность — 30 минут. Как отметила Туржанская, за это время можно проработать один запрос. 

Какие темы можно обсудить: 

  • текущие и возможные проблемы бизнеса из-за кризиса;
  • способы перевода части бизнеса в онлайн-режим;
  • работа с клиентами в кризис;
  • каналы привлечения новых клиентов;
  • возможности роста и развития бизнеса. 

Чтобы получить консультацию, надо заполнить анкету. Она содержит вопросы про сферу бизнеса, клиентов, существующие и потенциальные проблемы. Каждую неделю будет проходить пять бесплатных консультаций. 

Ольга Туржанская

Ольга Туржанская

Ольга Туржанская с 2014 года руководила венчурным подразделением группы Qiwi. В марте этого года она покинула компанию. До этого Туржанская работала в RWM Capital и управляющей компании «Райффайзен Капитал». Суммарный опыт Туржанской в инвестициях и развитии бизнеса — 13 лет. 

Фото: everything possible / Shutterstock

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