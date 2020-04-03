Экс-директор Qiwi Venture запустила бесплатные экспресс-консультации для бизнеса

Экс-директор Qiwi Venture Ольга Туржанская запустила бесплатные экспресс-консультации для предпринимателей. Об этом Туржанская рассказала Rusbase.

Консультации будут проходить в формате онлайн-звонка. Продолжительность — 30 минут. Как отметила Туржанская, за это время можно проработать один запрос.

Какие темы можно обсудить:

текущие и возможные проблемы бизнеса из-за кризиса;

способы перевода части бизнеса в онлайн-режим;

работа с клиентами в кризис;

каналы привлечения новых клиентов;

возможности роста и развития бизнеса.

Чтобы получить консультацию, надо заполнить анкету. Она содержит вопросы про сферу бизнеса, клиентов, существующие и потенциальные проблемы. Каждую неделю будет проходить пять бесплатных консультаций.

Ольга Туржанская

Ольга Туржанская с 2014 года руководила венчурным подразделением группы Qiwi. В марте этого года она покинула компанию. До этого Туржанская работала в RWM Capital и управляющей компании «Райффайзен Капитал». Суммарный опыт Туржанской в инвестициях и развитии бизнеса — 13 лет.