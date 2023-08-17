Консалтинговые компании отметили всплеск обращений IT-бизнеса по открытию представительств в ОАЭ, Индии, и странах СНГ. В прошлом году спрос был скорее на релокацию, открытие представительств для удержания сотрудников и способы обхода санкций, то сейчас он больше мотивирован поиском новых клиентов и партнеров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой Kept.

Российские IT-компании стали в два раза чаще интересоваться открытием структур в ОАЭ