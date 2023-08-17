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Российские IT-компании стали в два раза чаще интересоваться открытием структур в ОАЭ

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Консалтинговые компании отметили всплеск обращений IT-бизнеса по открытию представительств в ОАЭ, Индии, и странах СНГ. В прошлом году спрос был скорее на релокацию, открытие представительств для удержания сотрудников и способы обхода санкций, то сейчас он больше мотивирован поиском новых клиентов и партнеров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой Kept.

Российские IT-компании стали в два раза чаще интересоваться открытием структур в ОАЭ

По данным «Яков и партнеры», по всем отечественным отраслям рост спроса на помощь в открытии представительств за границей в 2023 году составил 50–60% год к году.

Эксперты предупреждают об определенных рисках на новых рынках. Там иногда бывает непросто открыть юрлицо, банковский счет, арендовать помещение и т. д. При этом в первую очередь не стоит забывать, что это конкуренция с локальными или международными игроками.

Фото на обложке: Unsplash

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