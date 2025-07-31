Контент — тот же актив: продавцы Ozon получили площадку для торговли карточками

На Ozon появилась возможность торговать не только товаром, но и цифровыми упаковками — маркетплейс запустил «Магазин карточек». Теперь продавцы смогут покупать и продавать готовые карточки товаров с рейтингами, отзывами и SEO-потенциалом. Сделка оформляется прямо внутри платформы.

Карточка как капитал

«Магазин карточек» — новый сервис Ozon, в котором можно купить или продать товарную карточку между действующими продавцами. Речь идёт не о физическом товаре, а о карточке как цифровом активе: со всеми собранными характеристиками, оформленным контентом, отзывами и позицией в выдаче.

Для покупателя это — способ быстро выйти на рынок с уже «прогретой» карточкой. Для продавца — способ монетизировать время, ресурсы и бюджет, вложенные в создание страницы, фото, описание и продвижение. По сути, карточка становится самостоятельным бизнес-юнитом.

Как работает сделка

Все действия происходят в личном кабинете Ozon:

покупатель находит нужную карточку и оформляет заявку;

после резервации карточки стороны переходят в чат Ozon;

продавцы обсуждают детали, заключают договор и обмениваются документами;

после подтверждения сделки обеими сторонами начинается перенос карточки;



Перенос занимает не более пяти рабочих дней. Сделка проходит напрямую между продавцами.

Оплату покупатель переводит на расчётный счёт продавца, реквизитами они обмениваются в чате. После подтверждения оплаты — с помощью платёжки или выписки — карточка передаётся новому владельцу. Комиссия за перенос карточки списывается с баланса покупателя автоматически.

Кто может участвовать

Доступ к «Магазину карточек» открыт для российских продавцов со статусом юридического лица или индивидуального предпринимателя. Для самозанятых или физических лиц функция пока недоступна.

Сервис ориентирован прежде всего на тех, кто:

передаёт бизнес партнёру или новому владельцу

хочет быстро запустить ассортимент без создания карточки с нуля

покупает нишу или товарный сегмент «вместе с обложкой»

Новый рынок внутри платформы

До этого такие сделки происходили за пределами Ozon — через чаты, сторонние форумы или личные знакомства. Теперь маркетплейс берёт этот процесс под контроль, упрощая его и, главное, легализуя.

Для Ozon это шаг в сторону внутренней B2B-инфраструктуры, где платформа не просто связывает продавца с покупателем, но и помогает строить рынок и экосистему. Карточка — это теперь не просто интерфейс для товара, а полноценный актив, который можно купить или продать.

Контекст

На фоне высокой конкуренции внутри маркетплейсов карточка становится точкой дифференциации — и одновременно зоной затрат. Хорошая карточка требует съёмки, SEO, отзывов, брендинга и тестов.

Теперь всё это можно не делать заново, а выкупить как готовую инфраструктуру. «Магазин карточек» — это, по сути, легализация рынка «витрин», который и так давно жил в теневой зоне ритейла.

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС