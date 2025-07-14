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Контрагенты атакуют: «Светофору» прилетела обратка за «жадные» договоры

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных
Светофор», привыкший диктовать условия, оказался в центре юридического внимания. Ритейлер ловит обратку от тех, на ком держалась его модель: поставщики начали массово подавать иски. Причина — классика дискаунтера: деньги после продажи, расходы по утилизации — на плечи контрагентов, условия договоров — на грани допустимого. Всё это шло фоном до тех пор, пока в дело не вмешалась ФАС.
Контрагенты атакуют: «Светофору» прилетела обратка за «жадные» договоры
  1. Новости

Закрывали глаза — теперь подают иски: поставщики перестали молчать и пошли в суд

По словам зампреда комитета Госдумы по защите конкуренции Сергея Лисовского, пишет Shopper's, антимонопольная служба провела проверки и выдала предписания, после чего участники рынка пошли в арбитраж. «Светофору» теперь придётся привести свои договоры в соответствие с законом о торговле.

Судебные дела уже в картотеке. В делах фигурируют связанные с ритейлером юрлица: «ТК Меридиан» требует 4,5 млн рублей от «Торгсервиса 72», а «Доставка плюс» требует 1,2 млн от «Торгсервиса 16». Такие суммы для крупного игрока — не удар, но симптом.

Поставщики, похоже, начали осознавать, что контракты с дискаунтером — не просто тяжёлые, а рисковые. Раньше контрагенты закрывали глаза на неудобства ради объёма, теперь — идут в суд. В самой сети уверяют, что «соблюдают законы и деловую этику», но количество исков говорит само за себя.

ФАС взялась всерьёз — Роспотребнадзор тоже на низком старте

С конца 2024 года сеть сталкивается с претензиями сразу в 14 регионах. ФАС возбуждает дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Главное — механизм «оплата после продажи» сдвигает риски и убивает малых производителей. На фоне ключевой ставки это уже не стратегия, а кредит за чужой счёт.

Независимый консультант Михаил Лачугин признаёт: перейти на прозрачные условия быстро не выйдет. Придётся либо поднимать цены, либо урезать ассортимент. Возможно, крупные поставщики смогут договориться о новых правилах, но для малых производителей «Светофор» вряд ли станет мягче. Как говорится, дешёвый вход — дорогой выход.

Пока ФАС ищет юридические лазейки, Роспотребнадзор проводит внеплановые проверки — на этот раз из-за жалоб на качество товаров. Бизнес-модель «дешево и много» даёт сбои, если клиент начинает бояться за безопасность.

Контекст

Низкие цены в «Светофоре» — это не про магию закупок. Это про перекладывание рисков на тех, кто стоит по другую сторону полки. Теперь ФАС и поставщики решили напомнить, что экономика должна быть не только выгодной, но и законной. Или хотя бы чуть менее односторонней.

Фото на обложке: blinow61 / Getty Images

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