На калужском предприятии Samsung запустили первое контрактное производство

Дистрибьютор электроники VVP Group в начале года арендовал калужский завод Samsung. На предприятии уже запустили первое контрактное производство для сети «М.видео-Эльдорадо» под ее собственными брендами, сообщили источники «Коммерсанту».
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«М.видео-Эльдорадо» планирует выпуск партии телевизоров под собственными брендами Hi и Carrera. Объем потенциального производства составит до 500 тыс. единиц в год.
По словам одного из собеседников издания, сумма сборки одного устройства без учета стоимости комплектующих может составлять $4-6. Предполагаемый объем сети можно оценить в $2–3 млн, или 76,2–264,4 млн рублей по курсу ЦБ на 23 июня, подсчитал он.
VVP Group планировала самостоятельно запустить производство на заводе, но это оказалось слишком дорого. Эксперты предположили, что сторонний контракт нужен компании во многом для снижения стоимости собственного производства за счет высоких объемов выпуска.
Фото на обложке: Unsplash
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