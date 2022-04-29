Открыт прием заявок для IT-стартапов на акселератор «Контура»

Разработчик онлайн-сервисов для бухгалтерии и бизнеса «Контур» открыл прием заявок на акселератор для IT-стартапов. Победители получат грант на 1 млн рублей, а также возможность стать стратегическим партнером «Контура».
Для участия в программе проект должен попадать в одно из шести направлений: CRM-системы, сервисы для работодателей, решения по автоматизации малого и среднего бизнеса, электронный документооборот, голосовые роботы и adtech-проекты.
Основные требования — готовый продукт или его MVP. Компания должна быть зарегистрирована, а у команды — гендиректор или технический директор.
Программа будет полностью проходить онлайн в течение одного-трех месяцев. Команды смогут получить предложение о сотрудничестве с «Контуром» — это может быть дистрибуция продукта через каналы продаж «Контура», работа по white label или полная интеграция команды в структуру компании.
Акселератор стартует 30 мая и продлится три месяца. После него команды могут получить предложение о сотрудничестве с «Контуром» — это может быть дистрибуция продукта через каналы продаж «Контура», работа по white label, полная интеграция команды в структуру компании и др.
Заявки принимаются до 16 мая.
Фото на обложке: Matej Kastelic /
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