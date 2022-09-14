«Конвертер контента» упростит продавцам работу на «Яндекс.Маркете»

«Яндекс.Маркет» запустил для работающих на его платформе продавцов удобный инструмент «конвертер контента», который позволяет загружать карточки товаров в несколько кликов и без шаблонов.

Разработчики маркетплейса уверяют, что с новым инструментом не придется заполнять отдельные Excel-шаблоны для каждой категории товаров.

«Достаточно загрузить один файл с контентом для всех товаров и указать, из каких полей брать характеристики. Любая следующая загрузка будет еще более простой — нужно просто передать файл с такой же структурой вместо повторного заполнения шаблонов», — сообщает пресс-служба «Яндекса».

Указывать наиболее полные характеристики товаров важно для повышения продаж, ведь именно на детали обращают внимание покупатели, когда делают свой выбор.

Упрощение процедуры внесения всех характеристик особенно актуально для продавцов с большим ассортиментом в разных категориях.

Важное преимущество заключается также в том, что теперь система маркетплейса не будет выдавать ошибку, если в какой-либо категории характеристика не совпадает с требованием сервиса добуквенно.

Скажем, «весна-осень» вместо «демисезон» больше не будет пробелемой. Даже если сервис не распознает значение, достаточно будет уже того, что продавец в «конвертере контента» настроит соответствие типов характеристик в своем шаблоне и на «Маркете».

Файл-шаблон продавца при этом может быть загружен не только в формате Excel, но и в YML или CSV (то есть за основу можно брать выгрузки из 1С, «Моего склада» и даже каталоги с других маркетплейсов).

Настроить конвертер нужно всего один раз — дальше при использовании того же шаблона загружать данные на маркетплейс можно любое количество раз, обновляя избранные товары и их характеристики.

А еще конвертер умеет искать информацию о товарах во всех полях файла, даже в комментариях, и вообще выглядит, по словам пресс-службы, весьма «дружелюбно».

Чтобы воспользоваться конвертером, нужно зайти в личный кабинет продавца на «Маркете», открыть раздел «Товары» и выбрать «Управление карточками».

Фото на обложке: Brooke Lark / Unsplash