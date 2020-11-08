Владельцы «Дикси», «Бристоля» и «Красного & Белого» запустили новую торговую сеть

Владельцы магазинов «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое», дистрибьютора «Мегаполис» холдинга «Меркурий» Игорь Кесаев и Сергей Кациев запустили новый сетевой проект. Об этом сообщает Forbes.

Новая сеть магазинов запускается под брендом «КООП Маркет». Пока проект заработал в тестовом режиме и объединил 52 торговых точки в Нижегородской области.

Сами магазины юридически принадлежат потребительским кооперативам и сохраняют финансовую самостоятельность. Поэтому «КООП Маркет» не является классической сетью. Торговые точки объединяет не общий владелец, а организация рабочего процесса.

Для торгующих под единым брендом кооператоров холдинг «Меркурий» предоставляет льготы. Товар на реализацию поставляется со скидками, действует отсрочка платежей, есть возможность пользоваться логистической сетью дистрибьютора.

«Сельским магазинам сложно конкурировать с сетевыми игроками. У них нет доступа к выгодным закупочным ценам, каждый оформляет вывеску на свой вкус и в этом проигрывает. Мы постарались объединить кооператоров под единым брендом для их выгоды», — объясняет председатель совета Центросоюза Дмитрий Зубов.

О своем желании присоединиться к сети «КООП Маркет» уже заявили кооператоры Калининградской и Ульяновской областей. Затраты на ребрендинг магазинов берут на себя «Меркурий» и Центросоюз. Для перезагрузки одной торговой точки требуется 200-500 тысяч рублей в зависимости от текущего состояния магазина.

Для холдинга «Меркурий» сеть «КООП Маркет» станет дополнительным каналом сбыта продукции. Также «Меркурий» и Центросоюз разработали программу поддержки малых предприятий «Зеленый коридор». По ее условиям мелкие региональные производители могут попасть на полки крупной федеральной сети «Дикси».

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