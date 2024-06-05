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Экс-президент МТС перешел на работу в структуру «Альфа-Групп»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Бывший президент МТС Алексей Корня несколько месяцев назад вышел на должность соруководителя компании CTF — одной из структур «Альфа-Групп», сообщили источники РБК.

Экс-президент МТС перешел на работу в структуру «Альфа-Групп»

По их словам, он не занимается операционной деятельностью, а его «роль скорее носит координационный и консультационный характер». Это техническая должность, сообщили собеседники издания.

CTF — это структура, через которую «Альфа-Групп» владеет X5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»). Весной акционеры X5 Group включили Алексея Корня в состав наблюдательного совета компании, но о его работе в структурах «Альфа-Групп» тогда не сообщалось.

Алексей Корня в 2018-2021 года занимал должность президента МТС. За время его руководства выручка компании выросла на 12%, по итогам 2020 года она составила 494,9 млрд рублей. Его уход из МТС был связан с изменением стратегии компании. Ему предлагали пост первого вице-президента АФК «Система», основного владельца МТС, но он отказался от него.

В январе 2022 года Корня был назначен исполнительным директором торговой сети «Магнит». Там он занимался цифровой трансформацией и развитием цифровых сервисов для покупателей. Однако Корня вышел из состава правления компании в конце того же года.

Фото на обложке: Unsplash

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