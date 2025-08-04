Корона перешла: впервые за 15 лет Burger King в России сменил CEO

Впервые с момента открытия в России у сети Burger King — новый CEO. На смену Дмитрию Медовому, возглавлявшему компанию с 2009 года, пришёл Сергей Козлов — операционный управленец с опытом франчайзинга и собственной «бургерной экосистемой» в кармане.

Ушли без комментариев

Информация о смене генерального директора Burger King в России появилась в базе данных СПАРК: 30 июля 2025 года новым руководителем стал Сергей Козлов. Представители компании ситуацию не прокомментировали. Связаться с экс-главой организации также не удалось.

Дмитрий Медовой возглавлял бизнес с самого основания сети в России — с 2010 года, когда открылся первый ресторан. За более чем 15 лет под его управлением Burger King прошёл через масштабную региональную экспансию, период ухода брендов в 2022 году, изменения в структуре собственности и постепенное дистанцирование от международной франшизы.

У руля — человек системы

Руководящий пост в российской структуре Burger King занял Сергей Козлов — менеджер с опытом внутри сети. Ранее он управлял подразделением «Бургер Рус Поволжье», был совладельцем «Бургер Тех», а сейчас официально числится как директор и владелец ООО «Новый путь» — компании, которой принадлежат бургерные торговые марки: «Бургер Дом», «БК», «Огонь и бургеры» и «Вот так бургер!».

Профиль Козлова — операционное управление и антикризисное администрирование. На рынке его считают специалистом, способным настраивать процессы автономно, без опоры на глобальную поддержку. Этот навык становится особенно значимым на фоне того, что международный франчайзер фактически отстранился от управления российским бизнесом Burger King.

Что происходит с международной долей

По данным Restaurant Brands International, глобального владельца бренда, компания не контролирует бизнес в России напрямую. Burger King здесь работает через совместное предприятие с тремя партнёрами: Александром Колобовым, Investment Capital Ukraine и ВТБ Капиталом.

RBI владеет миноритарной долей в 15%, и, по словам президента компании Дэвида Шира, с 2022 года пытается выйти из российского проекта. Процесс идёт, но вяло — из-за юридических ограничений, прописанных в соглашении о СП.

Смена управленца = смена курса?

По мнению эксперта Михаила Васильева из Focus Technologies, замена гендиректора может говорить об усилении локальной автономии и дальнейшем дистанцировании международной материнской компании от российского бизнеса.

Также возможен фокус на новых форматах и направлениях — от unit-экономики до регионального роста. Среди потенциальных точек роста — dark kitchen, работа с доставкой и агрессивное масштабирование в городах-миллионниках.

Выход на должность Козлова как «человек изнутри» системы — это ставка на стабильность и управляемость, а не на публичный ребрендинг.

Цифры на столе

На сегодняшний день Burger King в России чувствует себя уверенно. Выручка «Бургер Рус» в 2024 году выросла на 21% — до 90,3 млрд рублей, хотя чистая прибыль снизилась на 8,6%, до 1,63 млрд.

Сегмент фастфуда остаётся в плюсе: по данным «Платформа ОФД», в мае–июне 2025 года число покупок в точках быстрого питания выросло на 8%, выручка — на 19%, средний чек — на 11%. Фастфуд идёт в рост быстрее остального общепита.

Контекст

Смена фигуры в Burger King происходит на фоне общего оживления фастфуд-рынка и конкуренции с игроками, вышедшими из-под глобальных брендов (вроде «Вкусно — и точка»).

Стабильная выручка и растущий чек — это момент, когда бизнес можно не просто удерживать, а заново масштабировать. Новый гендиректор может не быть лицом ребрендинга — но вполне может стать его операционной движущей силой.

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