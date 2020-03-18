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Как бесплатно учиться и смотреть сериалы во время коронавируса

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Из-за коронавируса закрывают границы, а людям не рекомендуют выходить из дома. Зато многие сервисы предлагают бесплатный доступ к сериалам, кино и курсам. Rusbase собрал промокоды и предложения в одной подборке.

Как бесплатно учиться и смотреть сериалы во время коронавируса

Кино и сериалы 

  • «КиноПоиск» открывает бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру «КиноПоиск HD» до конца апреля по промокоду POKAVSEDOMA. Еще промокод дает доступ к подписке «Яндекс.Плюс». 
  • В онлайн-кинотеатре ivi до 15 апреля можно оформить подписку за один рубль. 
  • Онлайн-кинотеатр Premier с 15 марта открывает бесплатный доступ ко всему контенту. Это, например, сериалы «Домашний арест» и «Звоните ДиКаприо!». 
  • Okko с 16 марта предлагает бесплатный пакет подписок «Оптимум» на две недели. Для этого надо написать чат-боту Okkobro в Telegram или «Вконтакте». На платформе есть лекции TED и триумфатор последнего «Оскара» — фильм «Паразиты». 
  • На сайте more.tv можно месяц бесплатно смотреть сериалы «СТС» и «РЕН ТВ»  по промокоду SIDIMDOMA. 

Обучение


  • Образовательный портал GeekBrains открывает бесплатный доступ к курсам по программированию, дизайну, управлению и маркетингу. Каждый пользователь может выбрать три курса. Активировать доступ надо до 31 марта: заполнить анкету и выбрать курсы. 
  • «Радио Арзамас» до 15 апреля предлагает бесплатную подписку по промокоду КАРАНТИН. Подписка дает доступ ко всем курсам, подкастам и лекциям. 
  • Платформа «Фоксфорд» предлагает бесплатный доступ ко всем курсам школьной программы на время карантина. 
  • Образовательная онлайн-платформа Coursera открыла бесплатный доступ к курсам до 31 июля. Но только для студентов зарегистрированных на платформе вузов. 

Онлайн-трансляции


  • Мариинский театр в Санкт-Петербурге запустил онлайн-трансляции концертов и спектаклей. Сегодня будут играть Штрауса и Чайковского, а 19 марта покажут гала-концерт фестиваля арфы «Северная лира». 
  • Метрополитен-опера в Нью-Йорке каждый день показывает спектакли из своих архивов. Трансляции начинаются в 02.00 по Москве, но доступны еще двадцать часов. 18 марта будет трансляция «Трубадура» с Анной Нетребко и Дмитрием Хворостовским. Расписание трансляций — на сайте оперы. 
  • Венская опера запускает онлайн-трансляции своих спектаклей. 
  • Берлинская филармония до 31 марта открывает доступ ко всем концертам и фильмам по промокоду BERLINPHIL. 
  • Баварская опера до 19 апреля бесплатно показывает спектакли. 
  • Группа «Би-2» из-за коронавируса отложила концерты в Европе, но 20 марта сыграет онлайн-концерт. 

Бонус


  • Mail.ru Group до 30 апреля дает скидку 50% на подписку Combo. С подпиской можно получить скидку в различных сервисах: например, в Delivery Club или «Ситимобил». Для активации скидки надо выбрать тариф «30 дней за 199 рублей» и ввести промокод COMBO99. Скидка действует на первый месяц использования.
  • Сервис «Онлайн Доктор» предлагает бесплатно проконсультироваться с врачом по поводу коронавируса, консультация проходит онлайн, сервис работает круглосуточно.
  • Сеть магазинов косметики Lush предлагает посетителям торговых центров бесплатно помыть руки. Воду и мыло предоставят. 
  • Pornhub на время карантина открыл бесплатный доступ к премиум-аккаунтам — но только для тех, кто находится в Италии. 
Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock

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