Из-за коронавируса закрывают границы, а людям не рекомендуют выходить из дома. Зато многие сервисы предлагают бесплатный доступ к сериалам, кино и курсам. Rusbase собрал промокоды и предложения в одной подборке.

Как бесплатно учиться и смотреть сериалы во время коронавируса