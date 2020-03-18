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Как бесплатно учиться и смотреть сериалы во время коронавируса
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Ксения Самбулова
Из-за коронавируса закрывают границы, а людям не рекомендуют выходить из дома. Зато многие сервисы предлагают бесплатный доступ к сериалам, кино и курсам. Rusbase собрал промокоды и предложения в одной подборке.
Как бесплатно учиться и смотреть сериалы во время коронавирусаКсения Самбулова
Кино и сериалы
- «КиноПоиск» открывает бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру «КиноПоиск HD» до конца апреля по промокоду POKAVSEDOMA. Еще промокод дает доступ к подписке «Яндекс.Плюс».
- В онлайн-кинотеатре ivi до 15 апреля можно оформить подписку за один рубль.
- Онлайн-кинотеатр Premier с 15 марта открывает бесплатный доступ ко всему контенту. Это, например, сериалы «Домашний арест» и «Звоните ДиКаприо!».
- Okko с 16 марта предлагает бесплатный пакет подписок «Оптимум» на две недели. Для этого надо написать чат-боту Okkobro в Telegram или «Вконтакте». На платформе есть лекции TED и триумфатор последнего «Оскара» — фильм «Паразиты».
- На сайте more.tv можно месяц бесплатно смотреть сериалы «СТС» и «РЕН ТВ» по промокоду SIDIMDOMA.
Обучение
- Образовательный портал GeekBrains открывает бесплатный доступ к курсам по программированию, дизайну, управлению и маркетингу. Каждый пользователь может выбрать три курса. Активировать доступ надо до 31 марта: заполнить анкету и выбрать курсы.
- «Радио Арзамас» до 15 апреля предлагает бесплатную подписку по промокоду КАРАНТИН. Подписка дает доступ ко всем курсам, подкастам и лекциям.
- Платформа «Фоксфорд» предлагает бесплатный доступ ко всем курсам школьной программы на время карантина.
- Образовательная онлайн-платформа Coursera открыла бесплатный доступ к курсам до 31 июля. Но только для студентов зарегистрированных на платформе вузов.
Онлайн-трансляции
- Мариинский театр в Санкт-Петербурге запустил онлайн-трансляции концертов и спектаклей. Сегодня будут играть Штрауса и Чайковского, а 19 марта покажут гала-концерт фестиваля арфы «Северная лира».
- Метрополитен-опера в Нью-Йорке каждый день показывает спектакли из своих архивов. Трансляции начинаются в 02.00 по Москве, но доступны еще двадцать часов. 18 марта будет трансляция «Трубадура» с Анной Нетребко и Дмитрием Хворостовским. Расписание трансляций — на сайте оперы.
- Венская опера запускает онлайн-трансляции своих спектаклей.
- Берлинская филармония до 31 марта открывает доступ ко всем концертам и фильмам по промокоду BERLINPHIL.
- Баварская опера до 19 апреля бесплатно показывает спектакли.
- Группа «Би-2» из-за коронавируса отложила концерты в Европе, но 20 марта сыграет онлайн-концерт.
Бонус
- Mail.ru Group до 30 апреля дает скидку 50% на подписку Combo. С подпиской можно получить скидку в различных сервисах: например, в Delivery Club или «Ситимобил». Для активации скидки надо выбрать тариф «30 дней за 199 рублей» и ввести промокод COMBO99. Скидка действует на первый месяц использования.
- Сервис «Онлайн Доктор» предлагает бесплатно проконсультироваться с врачом по поводу коронавируса, консультация проходит онлайн, сервис работает круглосуточно.
- Сеть магазинов косметики Lush предлагает посетителям торговых центров бесплатно помыть руки. Воду и мыло предоставят.
- Pornhub на время карантина открыл бесплатный доступ к премиум-аккаунтам — но только для тех, кто находится в Италии.
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