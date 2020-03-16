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В России из-за коронавируса вырос спрос на софт для удаленной работы

Новости
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Российские работодатели задумываются о переводе сотрудников на удаленную работу. На фоне эпидемии коронавируса растет спрос на программное обеспечение для работы из дома. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на системного интегратора «Инфосистемы джет». 

В России из-за коронавируса вырос спрос на софт для удаленной работы

Представители интегратора отмечают резкий рост запросов на VDI (Virtual Desktop Infrastructure) — софт для организации защищенного доступа к офисному компьютеру и переноса рабочей информации в облако. Такой софт востребован у крупных компаний, которые уже внедряют цифровые технологии. Это банки, торговые сети, страховые и промышленные компании. 

По оценке «Инфосистемы джет», организация одного удаленного рабочего места стоит примерно $2 тысячи. Распространение коронавируса может привести к появлению нескольких тысяч удаленных рабочих мест. 

Другие собеседники газеты отмечают, что внедрение технологий VDI потребует времени и дополнительного обучения сотрудников. По словам партнера и руководителя группы кризис-менеджмента Deloitte в СНГ Сергея Кудряшова, не все российские компании к этому готовы. 

Как пишет издание, программы для организации работы из дома уже используют «Мегафон» и «Вымпелком». Сегодня о переводе сотрудников на удаленную работу из-за коронавируса сообщила компания «Ситимобил». 

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Фото: Spectral-Design / Shutterstock

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