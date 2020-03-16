В России из-за коронавируса вырос спрос на софт для удаленной работы

Российские работодатели задумываются о переводе сотрудников на удаленную работу. На фоне эпидемии коронавируса растет спрос на программное обеспечение для работы из дома. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на системного интегратора «Инфосистемы джет».

Представители интегратора отмечают резкий рост запросов на VDI (Virtual Desktop Infrastructure) — софт для организации защищенного доступа к офисному компьютеру и переноса рабочей информации в облако. Такой софт востребован у крупных компаний, которые уже внедряют цифровые технологии. Это банки, торговые сети, страховые и промышленные компании.

По оценке «Инфосистемы джет», организация одного удаленного рабочего места стоит примерно $2 тысячи. Распространение коронавируса может привести к появлению нескольких тысяч удаленных рабочих мест.

Другие собеседники газеты отмечают, что внедрение технологий VDI потребует времени и дополнительного обучения сотрудников. По словам партнера и руководителя группы кризис-менеджмента Deloitte в СНГ Сергея Кудряшова, не все российские компании к этому готовы.

Как пишет издание, программы для организации работы из дома уже используют «Мегафон» и «Вымпелком». Сегодня о переводе сотрудников на удаленную работу из-за коронавируса сообщила компания «Ситимобил».

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