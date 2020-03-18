Как мошенники используют коронавирус для обмана пользователей

Киберпреступники рассылают спам под видом писем о коронавирусе. Также мошенники создают поддельные сайты, на которых предлагают пройти тест на наличие инфекции или сделать прививку от нее. Об этом «РИА Новости» рассказали эксперты по безопасности.

В письмах мошенники обещают подробно рассказать о коронавирусе и предлагают перейти по ссылке или открыть вложение. Если пользователь это сделает — на его компьютер попадет вредоносная программа.

Эксперты отмечают рост числа мошеннических сайтов со словом «коронавирус» в доменном имени. Сайты предлагают «волшебные средства» для защиты от инфекции: маски, тесты, прививки. На одном из поддельных сайтов специалисты по кибербезопасности обнаружили тест на коронавирус за 19 тысяч рублей.

Вакцины от коронавируса сейчас нет, на ее разработку потребуется время. Например, вчера клинические испытания вакцины начались в Институте исследования здоровья штата Вашингтон в американском Сиэтле. Но даже если эксперимент будет удачным, до поступления вакцины на рынок пройдет не меньше года.

На момент публикации новости в мире зафиксировано более 182 тысяч заболевших коронавирусом. В России подтвердились 93 случая заражения инфекцией.

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