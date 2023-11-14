Более половины россиян поддержали сокращение рабочей недели на один час, показал опрос. За сокращение чаще выступают женщины, чем мужчины, а те, кто выступил против этого предложения, боятся, что им снизят заработную плату.
61% россиян высказались за сокращение рабочей недели на один час. Об этом говорится в результатах опроса сервиса SuperJob.
Женщины в большей степени над мужчинами поддержали сокращение рабочих часов в неделе с 40 до 39 (67% против 56%). При этом против сокращения высказались 16% опрошенных – они боятся, что им снизят заработную плату.
Согласно опросу, 70% респондентов в пятницу полный рабочий день, только у 28% он сокращен на один час.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели с 40 до 39 часов. На данный момент, согласно Трудовому кодексу РФ, рабочая неделя составляет не менее 40 часов.
Фото на обложке: fizkes /
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