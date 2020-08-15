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Предприниматели пожаловались на проведение отмененных проверок

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Больше 200 предпринимателей обратились с жалобой в Корпорацию МСП на проведение отмененных проверок. В марте на проверки бизнеса был введен мораторий. Об этом сообщает РИА Новости.

Предприниматели пожаловались на проведение отмененных проверок
«Наибольшее количество обращений поступило в апреле. В большинстве случаев (порядка 50%) обращения поступают в адрес налоговых органов и в основном связаны с проведением камеральных проверок или запросом документов», — рассказали агентству в организации.

В результате благодаря обращениям проверки были приостановлены, прекращены или отменены. Отменялись блокировки по расчетным счетам и пересматривались сроки явки налогоплательщика в налоговый орган, отметили в корпорации.

Напомним, весной был принят закон о введении моратория на проведение проверок МСП. Он действует до 31 декабря 2020 года. 

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock

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