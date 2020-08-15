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Предприниматели пожаловались на проведение отмененных проверок
Новости
Анна Оленькова
Больше 200 предпринимателей обратились с жалобой в Корпорацию МСП на проведение отмененных проверок. В марте на проверки бизнеса был введен мораторий. Об этом сообщает РИА Новости.
Предприниматели пожаловались на проведение отмененных проверокАнна Оленькова
«Наибольшее количество обращений поступило в апреле. В большинстве случаев (порядка 50%) обращения поступают в адрес налоговых органов и в основном связаны с проведением камеральных проверок или запросом документов», — рассказали агентству в организации.
В результате благодаря обращениям проверки были приостановлены, прекращены или отменены. Отменялись блокировки по расчетным счетам и пересматривались сроки явки налогоплательщика в налоговый орган, отметили в корпорации.
Напомним, весной был принят закон о введении моратория на проведение проверок МСП. Он действует до 31 декабря 2020 года.
Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock
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