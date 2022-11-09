На «Авито» появилась «корзина» для сборки заказов от разных продавцов

На «Авито» появилась «корзина» для сборки и сортировки заказов. Она работает по аналогии с классической «корзиной» интернет-магазинов. При покупке нескольких товаров у одного продавца доставка обойдется дешевле.

О запуске сервиса «корзина» говорится на сайте «Авито».

В «корзину» можно добавить несколько товаров. Если они приобретаются у одного продавца, то доставка будет стоить дешевле. Также покупки можно разделить на несколько заказов. Оплатить покупки можно с «безопасной сделкой», когда продавец получит деньги только после проверки покупателем товара.

Заказы можно разделить на несколько, например, для того, чтобы при необходимости вернуть какой-либо товар, если он не подошел или оказался некачественным. Условия возврата таковы, что возвращать придется весь заказ, а не отдельный товар из него.

Способ доставки можно выбрать для каждой части заказа, но объединение товаров в одну посылку пока не работает с «Почтой России», «СберЛогистикой» и СДЭК. Все заказы оплачиваются одним платежом, но отменить можно каждый по отдельности.

Сервис «корзина» пока доступен не всем пользователям «Авито», для всей аудитории платформы он заработает к концу ноября.

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock