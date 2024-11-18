Космический стартап из ЕС привлек $160 млн, чтобы составить конкуренцию SpaceX

Европейский стартап The Exploration Company привлек $160 млн инвестиций в ходе раунда серии B, сообщает TechCrunch. Собранные средства позволят продолжить разработку космического аппарата Nyx, который будет перевозить до 3000 кг грузов между Землей и МКС.
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Раунд возглавили венчурные фирмы Balderton Capital и Plural, благодаря ему общий объем привлеченных стартапом средств превысил $208 млн. В раунде также участвовали Bessemer Venture Partners, NGP Capital и два европейских суверенных фонда — French Tech Souveraineté и DeepTech & Climate Fonds.
Сегодня только две компании в мире доставляют грузы на Международную космическую станцию, они обе базируются в США. The Exploration Company, которая работает в Германии, Франции и Италии, собирается это изменить. Первый полет Nyx к МКС и обратно запланирован на 2028 год.
Стартап в 2021 году основали авиакосмические инженеры Элен Юби, Себастьян Райхстат и Пьер Вайн. Как заявляет Юби, The Exploration Company — первая компания в сфере отправки грузов в космос, которая поддерживается преимущественно частными инвесторами. Ее основной конкурент, проект Dragon от SpaceX, финансируется NASA.
Стартап уже сотрудничает с Европейским космическим агентством и в начале 2024 года получил исследовательский контракт на $27 млн для разработки услуг возвращения грузов. Цель ЕКА — запустить хотя бы одну капсулу на МКС в 2028 году.
Структура контракта напоминает программу NASA, запущенную в 2006 году, в результате которой SpaceX и Orbital Sciences Corporation (сейчас Northrop Grumman) получили контракты на транспортировку стоимостью в миллиарды долларов.
Среди клиентов The Exploration Company — разработчики частных космических станций, включая Vast, Axiom Space и Starlab, которые ухе подписали договоры с компанией на $770 млн.
Возвращаемую капсулу The Exploration Company планировали испытать во время первого запуска носителя Ariane 6 летом 2024 года, однако он был отложен из-за проблем с верхней ступенью ракеты. Вторая демонстрация под кодовым названием Mission Possible планируется совместно с SpaceX Falcon 9 в следующем году.
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