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«Ключ» откроет флагманский коворкинг в Гостином дворе
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Евгения Хрисанфова
Сеть коворкингов «Ключ» планирует открыть флагманское рабочее пространство в Гостином дворе в 2021 году. Площадь будущего коворкинга — 15 000 квадратных метров.
«Ключ» откроет флагманский коворкинг в Гостином двореЕвгения Хрисанфова
В новом коворкинге будут:
- офисные пространства, включая обычные переговорные и комнаты для звонков по Skype;
- разделение на «тихие» и «громкие» зоны;
- площадка для проведения мероприятий;
- фудкорт, кофейни, ресторан и бар;
- зоны отдыха и медитаций, залы для занятий спортом и салоны красоты.
Навигация по территории будет представлена на трех языках: русском, английском и китайском.
«Ключ» перепланирует историческое здание с помощью предпринимателя Гария Етумяна, чьи компании вложат в проект до 1 миллиарда рублей.
Фото: «Ключ»
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