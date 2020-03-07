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«Ключ» откроет флагманский коворкинг в Гостином дворе

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Сеть коворкингов «Ключ» планирует открыть флагманское рабочее пространство в Гостином дворе в 2021 году. Площадь будущего коворкинга — 15 000 квадратных метров.

«Ключ» откроет флагманский коворкинг в Гостином дворе

В новом коворкинге будут:

  • офисные пространства, включая обычные переговорные и комнаты для звонков по Skype;
  • разделение на «тихие» и «громкие» зоны;
  • площадка для проведения мероприятий;
  • фудкорт, кофейни, ресторан и бар;
  • зоны отдыха и медитаций, залы для занятий спортом и салоны красоты.

Навигация по территории будет представлена на трех языках: русском, английском и китайском.

«Ключ» перепланирует историческое здание с помощью предпринимателя Гария Етумяна, чьи компании вложат в проект до 1 миллиарда рублей.

Галерея

Галерея

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Фото: «Ключ»

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