Власти выделят 210 млн рублей на создание технологичных коворкингов в вузах

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении грантов на создание в российских вузах технологичных коворкингов, где студенты и персонал образовательных учреждений смогут реализовывать учебные бизнес-проекты.

Ожидается, что это будут высокотехнологичные решения, которые впоследствии могли бы лечь в основу инновационных отечественных стартапов.

Коворкинги, по замыслу руководства страны, должны стать «предпринимательскими точками кипения» – этаким «местом силы», притягивающим светлые умы от студенчества и инвесторов от бизнеса, которые могли бы помогать юным предпринимателям как минимум советами.

«До конца 2024 года планируется создать 60 «предпринимательских точек кипения», где будут работать и обучаться не менее тысячи человек», – сообщает официальный сайт Правительства.

Общий объём грантов, выделяемых в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», составит 210 млн рублей. Дотационный период – 2022–2024 гг.

Максимальный размер отдельных грантов в первый год составит 791 тыс. рублей, во второй – более 1,1 млн рублей, в третий – более 1,4 млн рублей.

Какие именно вузы попадут в программу и получат финансирование, будет определять АНО «Платформа Национальной технологической инициативы», официальный оператор этой грантовой программы.

Предполагается, что отбор пройдет на конкурсной основе.

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