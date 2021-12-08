Сооснователь «Кухни на районе» Олег Козырев открыл бизнес в США

Сооснователь «Кухни на районе» Олег Козырев основал новый проект Tingz. Козырев уволился из «Кухни» полтора месяца назад и сообщил, что займется запуском нового бизнеса, но не уточнил какого.
О начале нового проекта Tingz Олег Козырев сообщил на своей странице в Facebook, приложив документ, выданный IRS (Internal Revenue Service, Налоговое управление США). В нем указано о присвоении Tingz Group Inc, располагающейся в Майами, идентификационного номера.
RB отправили Олегу Козыреву запрос с просьбой рассказать о новом проекте, но к моменту публикации не получили ответа.
Согласно информации, указанной на сайте Tingz, это «платформа социальной коммерции для креаторов и инфлюенсеров, созданная чтобы продавать физические или цифровые товары с историей своим подписчикам». На сайте предлагается получить ранний доступ к проекту.
Сооснователь «Кухни на районе» Олег Козырев уволился из компании в октябре 2021 года, сохранив долю в предприятии. Козырев владеет 6,18% в ООО «Локалкитчен».
Долю в 84,72% в «Кухне на районе» в 2020 году приобрело совместное предприятие «Сбера» и VK «О2О Холдинг».
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