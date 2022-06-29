Российский разработчик Kraftway намерен запустить производство микроконтроллеров памяти

Российский производитель компьютерного оборудования Kraftway намерен запустить серийное производство контроллеров памяти в 2023 году. Компания заключила контракт на производство с китайской YMTC.
Первый завод сейчас обрабатывает 100 тыс. пластин в месяц, количество планируется увеличить до 200 тыс. пластин ежемесячно, сообщили «Ведомости».
В течение пары лет Kraftway планирует выйти на объем производства в 1 млн твердотельных дисков в год.
В контроллерах Kraftway будет память от YMTC, Мicron и Toshiba. Скорость чтения контроллеров будет 830 Мбит/с, записи 680 Мбит/с. За счет оптимизации прошивки показатели будут на 5-10% выше.
Контроллер памяти — это микрочип, который ответственен за запись, удаление и хранение информации на чипах памяти в твердотельных накопителях (SSD). Разработкой микроконтроллеров сейчас занимается около 10 компаний США, Японии, Тайваня и Израиля.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Российские сервисные центры стали разбирать на запчасти новую и подержанную технику
- 2 Продажи техники в московских ТЦ снизились почти на 50%
- 3 Стоимость видеокарт на российском рынке упала в среднем на 40%
- 4 Apple готовится представить новые гаджеты всех основных линеек этой осенью — Bloomberg
- 5 «Подслушивает ли умная колонка? Все может быть». Михаил Бурцев — о голосовых помощниках и будущем разговорного ИИ
ВОЗМОЖНОСТИ
30 июня 2022
30 июня 2022
30 июня 2022