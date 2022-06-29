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Российский разработчик Kraftway намерен запустить производство микроконтроллеров памяти

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский производитель компьютерного оборудования Kraftway намерен запустить серийное производство контроллеров памяти в 2023 году. Компания заключила контракт на производство с китайской YMTC.

Российский разработчик Kraftway намерен запустить производство микроконтроллеров памяти

 Первый завод сейчас обрабатывает 100 тыс. пластин в месяц, количество планируется увеличить до 200 тыс. пластин ежемесячно, сообщили «Ведомости».

В течение пары лет Kraftway планирует выйти на объем производства в 1 млн твердотельных дисков в год.

В контроллерах Kraftway будет память от YMTC, Мicron и Toshiba. Скорость чтения контроллеров будет 830 Мбит/с, записи 680 Мбит/с. За счет оптимизации прошивки показатели будут на 5-10% выше.

Контроллер памяти — это микрочип,  который ответственен за запись, удаление и хранение информации на чипах памяти в твердотельных накопителях (SSD). Разработкой микроконтроллеров сейчас занимается около 10 компаний США, Японии, Тайваня и Израиля.

Фото на обложке: Unsplash

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