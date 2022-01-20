Kraftway поставит МВД компьютеры на 300 млн рублей с ОС спецназначения Astra Linux

ООО «Крафтвэй корпорэйшн плс» признано победителем аукциона на поставку 2441 рабочей станции в защищенном исполнении с операционной системой Astra Linux для МВД России. Компания предложила заключить контракт по цене в 295 млн рублей при начальной стоимости в 419,7 млн рублей.

Начальная цена была рассчитана исходя из минимальной стоимости каждой станции в 171,9 тысяч рублей.

На компьютерах должна быть установлена операционная система специального назнавчения Astra Linux Special Edition, которая в соответствии с приказом МВД от 21 мая 2020 года «поставлена на снабжение» органов внутренних дел МВД.

Все рабочие станции должны быть черными, с процессорами частотой не менее 800 МГц, поддержкой оперативной памяти не ниже DDR4, проводными мышками и клавиатурами, а также разъемами для DVD и CD, принтером и ИБС.

Рабочие станции должны быть поставлены до 1 августа 2022 года. В качестве грузополучателя указано ФКУ «ЦОБХР МВД России» в Балашихе.

МВД начало закупать компьютеры с Astra Linux с 2020 года.

По данным ЕГРЮЛ, компанией «Крафтвэй корпорэйшн плс» (товарный знак Kraftway) владеют Алексей Кравцов и Алексей Кудрявцев.

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Фото на обложке: Unsplash