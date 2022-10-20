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Криптобиржа Kraken приостановила оказание услуг клиентам из России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Криптобиржа Kraken приостановила оказание услуг российским клиентам во исполнение санкций Евросоюза. Зарегистрировать новый аккаунт на платформе с геолокацией в России уже нельзя, вывести деньги – пока можно, до какого срока – неизвестно.

Криптобиржа Kraken приостановила оказание услуг клиентам из России

Первым о прекращении работы с клиентами из России криптобиржей Kraken сообщило издание Cointelegraph.

С 20 октября зарегистрировать новый аккаунт на бирже нельзя, если в качестве геолокации клиента указана Россия. Также не получится зачислить на счет деньги и покупать криптовалюту.

В Kraken сообщили, что пока позволят российским клиентам выводить средства, но до какого срока не уточнили. Деньги можно вывести с биржи по запросу, уточнили в компании.

Криптобиржа с регистрацией в США объяснила свои действия санкциями Евросоюза и соблюдением всех санкций, вводимых странами, в юрисдикциях которых работает. ЕС запретил обслуживание принадлежащих россиянам аккаунтов и хранение криптовалют в Евросоюзе с 6 октября.

Фото на обложке: avatars.dzeninfra

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