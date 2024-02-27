Продажи «красивых» номеров телефона выросли в 2023 году почти в два раза. Половину таких номеров купили владельцы гаджетов Apple, а подавляющая часть продаж пришлась на Москву.
В 2023 году продажи «красивых» номеров телефона выросли на 84%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные МТС, которые компания получила по итогу анализа продаж на сайте компании.
Наибольшая часть продаж таких номеров пришлась на Москву – 39%. Жители Краснодара купили 11% «красивых» номеров, Петербурга – 8%.
45% продаж обеспечили люди в возрасте от 30 до 45 лет, 22% покупателей – люди от 20 до 30 лет. По данным исследования, владельцы гаджетов Apple составили половину покупателей «красивых» номеров телефона.
Фото на обложке: DenPhotos /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 МТС учредила компанию по производству фильмов и телепрограмм
- 2 Розничные инвесторы становятся движущей силой рынка. Венчурные итоги 3 квартала 2023 года
- 3 7 неудобных вопросов корпоративным инвесторам — отвечает MTS Startup Hub
- 4 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
- 5 Фокус на зрелые решения: как МТС работает со стартапами
ВОЗМОЖНОСТИ
29 февраля 2024
29 февраля 2024
29 февраля 2024