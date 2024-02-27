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Продажи «красивых» номеров телефона выросли в 2023 году почти в два раза

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Продажи «красивых» номеров телефона выросли в 2023 году почти в два раза. Половину таких номеров купили владельцы гаджетов Apple, а подавляющая часть продаж пришлась на Москву.

Продажи «красивых» номеров телефона выросли в 2023 году почти в два раза

В 2023 году продажи «красивых» номеров телефона выросли на 84%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные МТС, которые компания получила по итогу анализа продаж на сайте компании.

Наибольшая часть продаж таких номеров пришлась на Москву – 39%. Жители Краснодара купили 11% «красивых» номеров, Петербурга – 8%.

45% продаж обеспечили люди в возрасте от 30 до 45 лет, 22% покупателей – люди от 20 до 30 лет. По данным исследования, владельцы гаджетов Apple составили половину покупателей «красивых» номеров телефона.

Фото на обложке: DenPhotos / Shutterstock

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