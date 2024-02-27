Продажи «красивых» номеров телефона выросли в 2023 году почти в два раза. Половину таких номеров купили владельцы гаджетов Apple, а подавляющая часть продаж пришлась на Москву.

Продажи «красивых» номеров телефона выросли в 2023 году почти в два раза