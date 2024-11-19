Основатель «Красного & Белого» ответил на обвинения вологодского губернатора в алкоголизации региона

Основатель «Красного & Белого» Сергей Студенников отверг обвинения губернатора Вологодской области Георгия Филимонова в «вымирании Вологодчины и Русского Севера» из-за алкоголя. Об этом Студенников заявил в интервью РБК.

«Во-первых, наши магазины — не алкомаркеты, а магазины "у дома", то есть магазины в шаговой доступности. В алкомаркетах доля продаж алкоголя составляет 80–90%, а у нас — менее четверти, все остальное — это продукты питания, напитки, товары повседневного спроса, табак», — заявил бизнесмен.

Он также предположил, что большинство смертей связаны не с «употреблением высококачественного марочного алкоголя, а с низкокачественной продукцией, контрафактом и самогоном». По мнению Студенникова, Россия — трезвая страна «благодаря легальному ритейлу и производителю».

10 октября во время оперативного совещания Филимонов заявил о планах убрать алкомаркеты с регионального рынка. «По поводу "Бристолей" и "Красного и белого" у нас заготовлены сюрпризы. Даю намек — они уйдут с рынка Вологодской области в силу того, что мы примем законодательство и в ближайшее время мы об этом объявим», — подчеркнул он (цитата по РБК).

Позже в том же месяце Филимонов объявил, что в регионе готовится законопроект, согласно которому по будням алкоголь будет разрешено продавать только два часа в день — с 12:00 до 14:00. «Вологодчина и Русский Север вымирают. <...> 71% смертей наших земляков трудоспособного возраста связаны с алкоголем», — отметил губернатор. Он сообщил, что проект должен вступить в силу в марте 2025 года.

В апреле в России вступил в силу закон, который наделил региональные власти правом запрещать розничную продажу пива и других алкогольных напитков в «наливайках». Подобные ограничения с 1 марта 2025 года начнут действовать, например, в Томской области.