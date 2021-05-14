МТС и «Лукойл» запустят совместную подписку на топливо и цифровые сервисы

Телекоммуникационная компания МТС и сеть АЗС «Лукойл» запустили подписку объединяющую в себе оплату топлива на АЗС и доступ к цифровым продуктам экосистемы МТС. Как заявляют компании, это первый подобный проект в России.
Первыми пользователями подписки смогут стать автовладельцы из Свердловской и Саратовской областей, а также республик Татарстан и Башкортостан, сообщили RB.RU в пресс-службе МТС.
Подписка доступна в приложении МТС Cashback для абонентов пилотных регионов с 14 мая текущего года, её стоимость составит 5900 рублей. Размер скидки на топливо для подписчиков составит 10%, также пользователи бесплатно получат набор цифровых сервисов от МТС.
Сотрудничество МТС и «Лукойл» — это новый пользовательский опыт как для клиентов, так и для самих компаний, поскольку предполагает тесное IT-взаимодействие и совместное выстраивание логичного и простого клиентского пути при использовании продукта. Пилотный запуск в четырёх регионах позволит автолюбителям оценить удобство и выгоду предложения, а нам и партнёру — эффективность этого эксперимента, по результатам которого будет принято решение о масштабировании проекта на всю страну.
Вместе с подпиской клиент получит 6500 топливных баллов, которые он может потратить на оплату топлива, а также доступ к МТС Music на месяц, облачный сервис «вторая память» на 80 ГБ и услугу «Блокировка спам-звонков». Топливные баллы можно использовать для оплаты любого вида топлива на заправках «Лукойл» в течение 30 дней с даты покупки.
Партнёрство с МТС и участие в таком проекте – это новый и чрезвычайно интересный опыт для нас, поскольку сегодня мы запускаем принципиально новый продукт с одной из крупнейших цифровых компаний в России. Мы рады принять участие в выводе на рынок подписки, которая объединит в себе выгодное предложение на топливо ПАО «ЛУКОЙЛ» и цифровые сервисы МТС. Мы будем рады, если наше партнёрство распространится на другие регионы России и, возможно, получит продолжение в других направлениях.
Продлевать подписку можно не чаще одного раза в 30 дней. Предложение будет действовать до 31 июля 2021 года.
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Фото на обложке: Aleksandr Kondratov /
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