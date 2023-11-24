Стартовал прием заявок на конкурс идей для продвижения туризма Москвы «Креативная лаборатория»

«Креативная лаборатория» — конкурс от АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» на лучшие идеи и маркетинговые концепции для продвижения туризма Москвы. В рамках конкурса участникам предстоит решить одну из пяти креативных задач, предложенных организаторами. Авторы, чьи решения выше всех оценят члены жюри, получат денежный приз в размере 150 тысяч рублей.
Кто может участвовать
Принять участие в конкурсе могут маркетологи, пиарщики, стратеги, арт-директора, дизайнеры, креаторы, копирайтеры и другие специалисты в области продвижения и рекламы. Заявки принимаются как от отдельных участников, так и от команд из агентств.
Какие задачи будут
Организаторы «Креативной лаборатории» предлагают пять задач на выбор. Это создание:
- Программы лояльности для парка аттракционов «Орион».
- Позиционирования культурно-просветительской программы ВДНХ «Знание».
- Флешмоба для продвижения туристического потенциала Москвы.
- Туристического продукта для молодежной аудитории.
- Туристического продукта для активных туристов возраста 55+.
Ознакомиться с деталями можно на сайте. Также 7 декабря АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» проведет вебинар, где подробно разберет каждую задачу и ответит на вопросы участников. Ссылка на трансляцию и запись вебинара появятся на сайте «Креативной лаборатории».
Как будет проходить конкурс
Все, кто хочет принять участие в «Креативной лаборатории», должны успеть подать заявку до 22 декабря. 27 декабря завершится разработка креативных решений. А в начале 2024 года будет опубликован шорт-лист с финалистами, которых ждет онлайн-защита идей. По ее итогам определят победителей конкурса.
Что получат победители
Денежный приз в размере 150 тысяч рублей, а также реальный кейс в портфолио, возможность завести профессиональные знакомства в креативной сфере и воплотить свои идеи в жизнь.
Найти подробную информация и подать заявку на конкурс можно на сайте.
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