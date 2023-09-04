Стартует третий поток конкурса «Креативная лаборатория»

«Креативная лаборатория» — конкурс, направленный на поиск креативных идей и маркетинговых концепций для продвижения туризма Москвы. В рамках него участникам предстоит решить одну или несколько задач и предложить креативные концепции, которые повысят туристическую привлекательность столицы. Победители получат денежный приз в размере 150 тысяч рублей.

Для кого конкурс

Принять участие в «Креативной лаборатории» могут продуктовые дизайнеры, бренд- и web-дизайнеры, дизайнеры среды, иллюстраторы, а также саунд-дизайнеры, музыкальные продюсеры, стратеги, креаторы и маркетологи.

Работать над задачами можно как самостоятельно, так и в составе творческой команды.

Что предстоит сделать

Участникам нужно выбрать одну или несколько задач от организаторов конкурса. Всего будет предложено шесть заданий:

Разработать саунд-дизайн: звуковую айдентику Москвы, саунд-арт на тему «Звуковая карта Москвы» или аудиоквест «Играй в Москву». Разработать новую линейку сувенирной продукции «Москва. ВДНХ». Обновить визуальный стиль программы лояльности «Друзья ВДНХ». Разработать уникальный мерч программы «Играй в Москву». Создать макет экологичного выставочного стенда для проекта «Город открытий». Разработать позиционирование цифрового продукта (сервис RUSSPASS).

19 сентября состоится вебинар, на котором АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» расскажет о том, как работать над креативными концепциями и подробно разберет каждую задачу. Запись будет опубликована на сайте «Креативной лаборатории».

По итогам конкурса жюри сформирует шорт-лист из финалистов, которых пригласят на онлайн-защиту 14 ноября. Лучшие проекты станут известны 21 ноября.

Для участия в «Креативной лаборатории» нужно зарегистрироваться на сайте до 8 октября.

Что получат участники

Победители получат денежный приз в размере 150 тысяч рублей. Также каждый участник получит кейс в портфолио, полезные знакомства в креативной сфере и выход на потенциального заказчика в лице организаторов конкурса — Проектного офиса по развитию туризма и гостеприимства города Москвы.

Чем третий поток отличается от предыдущих

В этом наборе «Креативная лаборатория» проходит в сотрудничестве с Высшей школой дизайна НИУ ВШЭ. Школа дизайна и Институт развития креативных индустрий НИУ ВШЭ предоставляют всем участникам конкурса платформу для оформления конкурсных решений — «Креативный город».

Платформа создана для публикации творческих проектов, привязанных к различным местам по всей России. Благодаря системе геометок на карте «Города» можно найти проекты, посвященные конкретному городу. Работы, опубликованные участниками в рамках конкурса, попадут прямиком на карту Москвы.

Текущие задачи конкурса также интегрируются в университетские занятия разных образовательных направлений Школы дизайна — от коммуникационного дизайна до саунд-арта — и помогут на практике освоить новые навыки.

Фото на обложке: Tatiana Bralnina / Shutterstock