Представители российской креативной индустрии обсудят меры поддержки отрасли в кризис
2 июля в ходе онлайн-митапа «Креативный четверг» представители креативной индустрии со всей России обсудят меры поддержки отрасли.
В программе запланировано около 70 дискуссий, воркшопов, питчинг-сессий, а также встречи локальных сообществ.
Среди спикеров митапа будут:
- Маттиас Раух, директор по креативному городскому развитию Мангейма (Германия);
- Кирилл Соловейчик, председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга;
- Афанасий Савин, генеральный директор Корпорации развития Республики Саха (Якутия);
- Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области;
- Йозефин Хаге, ассоциация креативных индустрий Саксонии Kreatives Leipzig e.V.;
- Гай Збарский, инвестор и управляющий партнер Sabra Capital.
Также участники митапа получат шанс представить свои идеи и продукты международным и российским экспертам на питчинг-сессиях. Проекты, имеющие коммерческий потенциал, смогут привлечь инвестиции. Заявки принимаются по двум направлениям: экспертный и инвестиционный питчинги.
Подать заявку можно до 29 июня на сайте митапа.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
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