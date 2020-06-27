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Представители российской креативной индустрии обсудят меры поддержки отрасли в кризис

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

2 июля в ходе онлайн-митапа «Креативный четверг» представители креативной индустрии со всей России обсудят меры поддержки отрасли.

Представители российской креативной индустрии обсудят меры поддержки отрасли в кризис

В программе запланировано около 70 дискуссий, воркшопов, питчинг-сессий, а также встречи локальных сообществ. 

Среди спикеров митапа будут:

  • Маттиас Раух, директор по креативному городскому развитию Мангейма (Германия);
  • Кирилл Соловейчик, председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга;
  • Афанасий Савин, генеральный директор Корпорации развития Республики Саха (Якутия);
  • Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области;
  • Йозефин Хаге, ассоциация креативных индустрий Саксонии Kreatives Leipzig e.V.;
  • Гай Збарский, инвестор и управляющий партнер Sabra Capital.

Также участники митапа получат шанс представить свои идеи и продукты международным и российским экспертам на питчинг-сессиях. Проекты, имеющие коммерческий потенциал, смогут привлечь инвестиции. Заявки принимаются по двум направлениям: экспертный и инвестиционный питчинги. 

Подать заявку можно до 29 июня на сайте митапа. 

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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