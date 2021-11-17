Стартовал метафорум «Креативные города»

16 ноября 2021 года открылся форум «Креативные города: от раскрытия творческого потенциала человека к развитию территорий». К участию приглашают инновационных предпринимателей, лидеров креативной экономики, руководителей органов исполнительной власти и практиков городского развития. Мероприятие продлится до 31 декабря 2021 года.

В рамках «Креативных городов» запланировано множество онлайн- и офлайн-мероприятий, часть из которых пройдет в более 10 российских городах. На форуме:

подведут итоги Года креативной экономики;

запланируют реализацию новых проектов;

расскажут, какие возможности дает государство для реализации творческих идей, о способах монетизации проектов и поиске источников финансирования.

К онлайн-мероприятиям подключатся более 100 спикеров из разных уголков планеты. Среди них:

Кейс Донкерс, основатель центра развития архитектуры города Эйндховена (Нидерланды), основатель проекта «Город как лаборатория» (City as lab);

Чарльз Лэндри, ведущий международный эксперт по вопросам развития, автор книги «Возрождение городов через культуру»;

Стефано Серафини, главный редактор журнала «Биоурбанизм»;

Мэрилин Хэмильтон, ученый, автор книг Integral City;

Анн-Мари Верхувэ, основатель Гаагского центра развития человека, эксперт по интегральному подходу, сооснователь Global Happy City Lab и другие.

Подробная информация о форуме и регистрация — на сайте.

Организатор — сообщество «Живые города».