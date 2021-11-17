Стартовал метафорум «Креативные города»

16 ноября 2021 года открылся форум «Креативные города: от раскрытия творческого потенциала человека к развитию территорий». К участию приглашают инновационных предпринимателей, лидеров креативной экономики, руководителей органов исполнительной власти и практиков городского развития. Мероприятие продлится до 31 декабря 2021 года.
В рамках «Креативных городов» запланировано множество онлайн- и офлайн-мероприятий, часть из которых пройдет в более 10 российских городах. На форуме:
- подведут итоги Года креативной экономики;
- запланируют реализацию новых проектов;
- расскажут, какие возможности дает государство для реализации творческих идей, о способах монетизации проектов и поиске источников финансирования.
К онлайн-мероприятиям подключатся более 100 спикеров из разных уголков планеты. Среди них:
- Кейс Донкерс, основатель центра развития архитектуры города Эйндховена (Нидерланды), основатель проекта «Город как лаборатория» (City as lab);
- Чарльз Лэндри, ведущий международный эксперт по вопросам развития, автор книги «Возрождение городов через культуру»;
- Стефано Серафини, главный редактор журнала «Биоурбанизм»;
- Мэрилин Хэмильтон, ученый, автор книг Integral City;
- Анн-Мари Верхувэ, основатель Гаагского центра развития человека, эксперт по интегральному подходу, сооснователь Global Happy City Lab и другие.
Подробная информация о форуме и регистрация — на сайте.
Организатор — сообщество «Живые города».
Фото на обложке: A_Lesik /
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