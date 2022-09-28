Мобилизованным, контрактникам и добровольцам предоставят кредитные каникулы

Мобилизованные граждане получат кредитные каникулы по ипотеке и потребительским займам, соответствующий закон приняла Госдума. На преференции могут рассчитывать также контрактники и добровольцы.

Инициаторами законопроекта выступили несколько депутатов Госдумы, следует из карточки документа. Закон принят нижней палатой парламента сразу в двух чтениях – втором и третьем, финальном.

Кредитные каникулы позволят полностью приостановить выплаты или уменьшить их размер в пределах льготного периода. Этот период рассчитывается из срока службы мобилизованного плюс 30 дней.

На каникулы могут рассчитывать мобилизованные граждане, добровольцы и контрактные служащие, а также семьи военнослужащих. Если военнослужащий погиб или получил первую группу инвалидности, то обязательства по кредиту прекращаются как для него, так и для его семьи.

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