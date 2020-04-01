Кредитные каникулы и онлайн-продажа лекарств: Госдума приняла новые антикризисные законопроекты

Сегодня Госдума приняла несколько законопроектов для борьбы с последствиями коронавируса. Rusbase рассказывает, что изменится для россиян и бизнеса.

Кредитные каникулы для россиян и малого бизнеса

Физические лица, индивидуальные предприниматели и малый бизнес получили право на кредитные каникулы. Воспользоваться ими могут те, чей доход из-за коронавируса упал на 30% и более.

Обратиться за кредитными каникулами можно до 30 сентября. Каникулы дают отсрочку уплаты основного долга и процентов. В это время заемщику нельзя начислять неустойку или требовать от него досрочного погашения кредита. Продолжительность каникул — до полугода.

Банки должны рассматривать обращения в течение пяти дней. Кредиторы могут запросить у заемщиков подтверждающие документы: например, справку о доходах или лист нетрудоспособности.

Онлайн-продажа лекарств

Аптеки смогут продавать безрецептурные лекарства через интернет. В условиях чрезвычайной ситуации или угрозы распространения эпидемии возможна продажа и рецептурных препаратов. Разрешение на онлайн-торговлю рецептурными лекарствами будет выдавать правительство.

Акционерные общества смогут позже раскрыть отчетность

В этом году акционерные общества могут провести годовое собрание акционеров и раскрыть отчетность позже обычного.

Госдума продлила дедлайн для годового собрания акционеров с 30 июня до 1 октября. Раскрыть финансовую отчетность за прошлый год компании могут до августа, за первое полугодие 2020 года — до конца года.

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