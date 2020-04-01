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Кредитные каникулы и онлайн-продажа лекарств: Госдума приняла новые антикризисные законопроекты

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Сегодня Госдума приняла несколько законопроектов для борьбы с последствиями коронавируса. Rusbase рассказывает, что изменится для россиян и бизнеса. 

Кредитные каникулы и онлайн-продажа лекарств: Госдума приняла новые антикризисные законопроекты

Кредитные каникулы для россиян и малого бизнеса


Физические лица, индивидуальные предприниматели и малый бизнес получили право на кредитные каникулы. Воспользоваться ими могут те, чей доход из-за коронавируса упал на 30% и более. 

Обратиться за кредитными каникулами можно до 30 сентября. Каникулы дают отсрочку уплаты основного долга и процентов. В это время заемщику нельзя начислять неустойку или требовать от него досрочного погашения кредита. Продолжительность каникул — до полугода. 

Банки должны рассматривать обращения в течение пяти дней. Кредиторы могут запросить у заемщиков подтверждающие документы: например, справку о доходах или лист нетрудоспособности. 

Онлайн-продажа лекарств 

Аптеки смогут продавать безрецептурные лекарства через интернет. В условиях чрезвычайной ситуации или угрозы распространения эпидемии возможна продажа и рецептурных препаратов. Разрешение на онлайн-торговлю рецептурными лекарствами будет выдавать правительство. 

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Акционерные общества смогут позже раскрыть отчетность 


В этом году акционерные общества могут провести годовое собрание акционеров и раскрыть отчетность позже обычного. 

Госдума продлила дедлайн для годового собрания акционеров с 30 июня до 1 октября. Раскрыть финансовую отчетность за прошлый год компании могут до августа, за первое полугодие 2020 года — до конца года. 

Фото: Aleoks / Shutterstock

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